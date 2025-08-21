V Taliansku zadržali Ukrajinca podozrivého z odpálenia plynovodov Nord Stream

Podľa generálnej prokuratúry zadržala talianska polícia na nemeckú žiadosť ukrajinského občana v noci na dnes v provincii Rimini. Muž čelí podozreniu okrem iného zo sabotáže, spôsobenia výbuchu a zničenia stavby.
Serhij K. podľa medzinárodného zatykača patril ku skupine osôb, ktorá v septembri 2022 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm umiestnila výbušniny na plynové potrubia Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Podľa prokuratúry bol pritom Serhij K. koordinátorom celej akcie. Po vydaní z Talianska do Nemecka bude Ukrajinec predvedený pred vyšetrujúceho sudcu.
Na prepravu výbušniny k plynovodom podľa prokuratúry skupina sabotérov využila jachtu, ktorá vyplávala zo severonemeckého prístavu Rostock. Prenajala si ju vďaka sfalšovaným dokumentom a pomocou sprostredkovateľov od nemeckej firmy.
Plynovod Nord Stream 1 privádzal plyn z Ruska do Nemecka, do prevádzky bol uvedený v roku 2011. Nord Stream 2 bol dokončený v roku 2021, jeho potrubím ale nikdy plyn neprúdil. Kvôli ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 nebol uvedený do komerčnej prevádzky. Obe potrubia boli poškodené výbuchom 26. septembra 2022. Plynovodom Nord Stream 1 v čase explózií plyn rovnako neprúdil, čo Rusko vtedy odôvodňovalo nutnou údržbou.Čítajte viac Nové odhalenia o útoku na Nord Stream. Ako ho Ukrajinci pripravovali? Zničiť chceli aj plynovod do Turecka
Nemecký magazín Der Spiegel v minulosti napísal, že podľa jeho investigatívnosti boli členmi skupiny, ktorá plynovody poškodila, prevažne ukrajinskí civilisti. Velil im ale bývalý člen ukrajinských tajných služieb SBU a HUR Roman Červinskyj. Operácia vyšla údajne na 300 000 dolárov a financovaná bola zo súkromných zdrojov. USA sa podľa zistení magazínu Der Spiegel snažili akcii zabrániť, ale neúspešne. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačovalo, že za ním stoja západné krajiny.Čítajte viac Nemecký kancelár Friedrich Merz chce definitívne pochovať Nord Stream