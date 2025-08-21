Ruské strely poškodili v Mukačeve závod americkej spoločnosti Flex

Agentúra Interfax-Ukrajina píše, že závod nachádzajúci sa v Mukačeve v Zakarpatskej oblasti patrí spoločnosti Flextronics, ktorú označuje za jedného zo svetových lídrov v oblasti zmluvnej výroby elektroniky a dizajnu. Túto informáciu potvrdili aj korešpondenti ukrajinskej služby BBC.
Závod Flextronic v Mukačeve bol postavený v roku 2012, poznamenala stanica. Šéf správy Zakarpatskej oblasti Myroslav Bileckyj pred časom uviedol, že v ňom pracuje vyše 2600 ľudí. V roku 2018 miestny portál Mukachevo.net napísal, že sa v podniku vyrábajú komponenty pre elektrotechniku, kávovary, tonery do tlačiarní a ďalšie produkty. O existencii závodu v Mukačeve informuje na svojej internetovej stránke aj spoločnosť, ktorá v súčasnosti používa názov Flex.
Zakarpatská oblastná prokuratúra medzitým na telegrame napísala, že Rusko zaútočilo na Mukačevo okolo 4:40 (3:40 SELČ) dvoma strelami Kalibr, čo spôsobilo výbuch v miestnej firme so zahraničnými investíciami. Bileckyj informoval o poškodení priemyselného podniku v Mukačeve, kde vypukol požiar. Zničené boli podľa neho sklady a mesto zahalil dym. „Produkty, ktoré horia, môžu byť nebezpečné pre zdravie,“ oznámil podľa BBC regionálny činiteľ a vyzval obyvateľov mesta, aby zatvorili okná a dvere do svojich domovov a nevychádzali von, ak to nebude potrebné.
Zelenskyj medzitým uviedol, že ruský útok na americký podnik v Zakarpatskej oblasti na západe krajiny zranil 15 ľudí. „Bol to bežný civilný podnik, americká investícia. Vyrábali bežné veci pre domácnosti ako sú kávovary,“ napísal prezident na platforme Telegram. „Jedna zo striel zasiahla veľkého amerického výrobcu elektroniky v našom najzápadnejšom regióne,“ uviedol Sybiha na sieti X s tým, že dôsledkom sú škody a zranenia. Upozornil, že to nebol prvý útok na americké firmy pôsobiace na Ukrajine a pripomenul okrem iného poškodenie kyjevských kancelárií spoločnosti Boeing skôr v tomto roku.
Mukačevo leží v Zakarpatskej oblasti a nachádza sa len niekoľko desiatok kilometrov vzdušnou čiarou od hraníc s Maďarskom a Slovenskom. Terčom ruských vzdušných útokov bolo toto mesto v minulosti zriedka, poznamenala BBC a dodala, že počas posledného útoku naň nesmerovali iba ruské strely, ale tiež útočné drony. Rusko dnes podniklo na Ukrajinu rozsiahly vzdušný útok, podľa ukrajinského letectva použilo 574 dronov a 40 striel rôzneho typu.