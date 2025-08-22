Po ukrajinských útokoch lámu ceny benzínu v Rusku rekordy

Za benzín platia Rusi stále viac po sérii ukrajinských dronových útokov na rafinérie a viaceré regióny hlásia výpadky dodávok pohonných hmôt.
Zákaz vývozu
Ruská vláda 28. júla zakázala vývoz benzínu. Krok mal posilniť zásobovanie domáceho trhu, ale podľa analytikov Gazprombanky či spoločnosti Finam to nestačí na pokrytie dopytu.
Kyjev potvrdil, že od júla zasiahol minimálne sedem ruských rafinérií. Štyri museli úplne zastaviť výrobu. „Teraz nejde o ojedinelé útoky, ale o koordinovanú kampaň, ktorá môže niektoré závody vyradiť natrvalo,“ povedal odborník Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier Sergej Vakulenko.
Problémy prehlbujú aj poškodené železničné trate. Vlaky s palivom meškajú aj dva týždne, čo komplikuje zásobovanie odľahlých oblastí Ruska. Ľudia zároveň viac využívajú autá, keďže letecká a vlaková doprava čelí častým výpadkom.
Najhoršia situácia je v Zabajkalsku a prakticky na celom ruskom Ďalekom východe. Obyvatelia Vladivostoku či Ussurijska hlásia dlhé kolóny pri čerpacích staniciach, niektorí čakajú aj dve hodiny. Palivo sa predáva na prídel a funguje kupónový systém, ktorý, ako napísal Financial Time, mnohým Rusom pripomína sovietske časy.
Podobné problémy hlási aj anektovaný Krym. Miestny líder okupačných úradov Sergej Axionov priznal, že benzín na viacerých pumpách úplne chýba. Dôvodom sú podľa neho výpadky výroby aj logistické ťažkosti. Aj keď štát dotuje ceny a brzdí prudké zdražovanie, motoristi platia viac. Za posledný rok je na čerpacích staniciach benzín drahší o deväť percent, pričom od januára o ďalších päť – teda ceny rastú rýchlejšie ako inflácia.
Rusi zrazu zbohatli?
Rozdiely sú pritom výrazné podľa regiónov. „Čo je to za šialenstvo s benzínom? To sme zrazu zbohatliI!?,“ sťažoval sa Financial Times Alexej, obyvateľ mesta Čita v Zabajkalskom kraji, kde je nedostatok paliva obzvlášť citeľný.Čítajte viac Mier na Ukrajine: dohoda nie je na dosah, ale možno ju postrážia západní vojaci
Analytici predpokladajú, že problémy potrvajú najmenej do septembra, kým nepoklesne letný dopyt. Rusko sa môže pokússť nahradiť výpadky dovozom pohonných hmôt z Bieloruska, ktoré ich vyrába z ruskej ropy. Systémová kríza, ktorá by ochromila armádu či poľnohospodárstvo, však podľa analytikov Rusku zatiaľ nehrozí, pretože nafty je na trhu stále dostatok. Ale bežní motoristi sa musia pripraviť na drahší benzín a ďalšie možné výpadky.
„Spotrebiteľský trh môže čeliť bezprecedentným problémom,“ povedal Vakulenko, ktorý tiež predpokladá, že Rusko by sa mohlo uchýliť k zvýšenému dovozu ropných produktov z Bieloruska. „Totálny krízový stav dodávok paliva – taký, ktorý by ovplyvnil armádu, dopravu a poľnohospodárstvo a mohol by narušiť ekonomiku – je stále vzdialený,“ dodal Vakulenko.
No Ukrajina zároveň naznačuje, že v útokoch nepoľaví. „Ešte sa to nekončí,“ odkázal jej generálny štáb po nedávnom zásahu rafinérie v Samarskej oblasti.