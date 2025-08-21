Alarmujúce čísla z Nemecka: Takmer 18-tisíc detí sa stalo uplynulý rok obeťou sexuálneho zneužívania

Obeťami sexuálneho zneužívania, detskej pornografie a sexuálneho vykorisťovania boli podľa BKA najmä dievčatá, a to až v 13 365 prípadoch. Chlapcov sa týkalo 4 720 prípadov.
V 57 percentách všetkých prípadov sa podozrivý a obeť poznali pred spáchaním trestného činu. K značnej časti zaznamenaných trestných činov došlo podľa nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrindta na internete.
Polícia v minulom roku vyšetrovala 16 354 prípadov sexuálneho zneužívania, pričom rok predtým ich bolo 16 375. DPA objasňuje, že tieto prípady môžu zahŕňať viac ako jedno dieťa, napríklad v prípadoch detskej pornografie, čo znamená, že celkový počet obetí je vyšší.
Všetkých 16 354 prípadov a 18 000 obetí, ktoré BKA v roku 2024 zaznamenala, môže zahŕňať deti, ktoré boli cieľom útokov viac než raz. Spolkový kriminálny úrad zaznamenal dokopy 12 368 podozrivých, čo predstavuje medziročný nárast o 3,9 percenta.Čítajte aj V Rumunsku vypátrali muža podozrivého zo zneužitia dieťaťa v nemeckom akvaparku
Väčšina prípadov zahŕňala deti mladšie ako 14 rokov, pričom polícia odhalila približne 1 200 prípadov sexuálneho zneužívania tínedžerov vo veku od 14 až 17 rokov.
DPA pripomína, že tieto štatistiky zahŕňajú len prípady, s ktorými sa polícia oboznámila, a reálny počet prípadov a obetí je pravdepodobne omnoho vyšší.
Dobrindt uviedol, že počty dosiahli neakceptovateľnú úroveň, a znovu potvrdil plán vlády, aby poskytovatelia telekomunikačných služieb museli uchovávať IP adresy po obdobie troch mesiacov. To by vyšetrovateľom umožnilo jednoduchšie vystopovať páchateľov.Čítajte viac Otec detí, ktoré prežili 40 dní v džungli, dostal 32 rokov za sexuálne zneužívanie