Farmár našiel zakopaných 600 miliónov dolárov. Mohli patriť narkobarónovi Escobarovi

Podľa miestnych médií farmár, ktorý si z bezpečnostných dôvodov želá zostať v anonymite, objavil niekoľko hrdzavých kovových sudov zakopaných viac ako meter pod zemou počas rozširovania poľnohospodárskej plochy. V sudoch sa nachádzali stovky zväzkov bankoviek, prevažne amerických dolárov, ktoré boli dokonale zachované.
Kolumbijské úrady po oznámení nálezu okamžite zasiahli a začali vyšetrovanie na zistenie presného pôvodu peňazí. Prvé hypotézy naznačujú, že by mohlo ísť o časť skrýš používaných kartelom z Medellína v 80. a 90. rokoch minulého storočia na uchovávanie veľkých hotovostných súm, ktoré nebolo možné ľahko legalizovať alebo presunúť.Čítajte aj Trump plánuje proti latinskoamerickým drogovým kartelom nasadiť armádu
Nebolo to prvýkrát, čo sa našli peniaze Pabla Escobara. Sám narkobarón na vrchole svojej slávy prikázal ukryť veľké sumy peňazí na farmách a v džungli. Na mnohé z týchto zásob sa po jeho smrti v roku 1993 zabudlo.
Objav opäť oživil záujem o legendárne „poklady Pabla Escobara“, no zároveň vyvolal obavy o bezpečnosť farmára a jeho rodiny. Kolumbijská vláda pod vedením Gustava Petra teraz zvažuje, či peniaze skonfiškuje, alebo či farmárovi vyplatí odmenu.