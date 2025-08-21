Súd Trumpovi zrušil pokutu v stámiliónoch dolárov, podľa sudcov je neprimeraná

Vlani súd Trumpovi, vtedy ešte uchádzačovi o druhý prezidentský mandát, nariadil zaplatiť pokutu 355 miliónov dolárov; jej celková výška aj s úrokmi nakoniec presiahla 515 miliónov dolárov, napísala agentúra AP.
Sudca Arthur Engoron nariadil Trumpovi zaplatiť pokutu za masívne nadhodnocovanie hodnoty majetku Trump Organization s cieľom získať výhodné pôžičky.
V terajšom rozhodnutí sudcovia odvolacieho súdu uviedli, že hoci je Trump za podvod zodpovedný, pokuta vo výške takmer pol miliardy dolárov je neprimeraná a porušuje ochranu pred tvrdými trestami, ktorú zaručuje americká ústava.
V prípade proti Trumpovi, jeho dvom dospelým synom a spoločnosti Trump Organization sudca Engoron rovnako zakázal, aby Trump pôsobil ako riaditeľ spoločnosti počas troch rokov alebo čerpal úvery od bánk v štáte New York.
Senát piatich odvolacích sudcov je rozdelený v názore na opodstatnenosť pôvodnej žaloby, ktorú podala generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová. Tá obvinila Trumpa a jeho synov z „trvalého a opakovaného podvodu“. Trump celý čas vec vykresľoval ako politicky motivovanú kauzu s odvolaním sa na skutočnosť, že Jamesová zastupuje Demokratickú stranu.