Reuters, AFP: Netanjahu nariadil rokovať o prepustení rukojemníkov a ukončení vojny

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nariadil začať okamžite rokovania o prepustení rukojemníkov a o ukončení vojny v Pásme Gazy. Píšu to agentúry Reuters a AFP.

21.08.2025 19:52
Ide zrejme o reakciu na návrh dohody o prímerí, s ktorým súhlasilo teroristické hnutie Hamas v pondelok. Tento návrh však počíta s prepustením len časti rukojemníkov a s prerušením bojov na 60 dní.

„Nariadil sme okamžite začať rokovania o prepustení všetkých rukojemníkov a o ukončení vojny za podmienok prijateľných pre Izrael,“ uviedol Netanjahu v oficiálnom videu. Povedal tiež, že sa chystá schváliť vojenskú operáciu, ktorej cieľom bude obsadenie mesta Gaza.

Egyptskí a katarskí diplomati, ktorí pripravili návrh, s ktorým Hamas súhlasil, tvrdia, že dokument sa veľmi podobá na návrh amerického vyslanca Stevea Witkoffa. S ním Izrael súhlasil pred krachom nepriamych rokovaní v júli. Na začiatku augusta potom izraelský bezpečnostný kabinet schválil plán obsadenia mesta Gaza, čo vyvolalo silnú medzinárodnú kritiku.

Návrh schválený Hamásom počíta s prepustením zhruba polovice z piatich desiatok rukojemníkov držaných v Pásme Gazy, a so zastavením bojov na 60 dní. Izraelskí predstavitelia však teraz požadujú viac – prepustenie všetkých rukojemníkov naraz a koniec vojny v súlade s izraelskými prioritami, medzi ktorými je odzbrojenie Hamasu a kontrola nad celkovou bezpečnostnou situáciou v Pásme Gazy zo strany Izraela. Vyplýva to z ich predchádzajúcich výrokov.

V Pásme Gazy od začiatku vojny v októbri 2023 zomrelo podľa úradov kontrolovaných Hamásom vyše 62 000 ľudí. Vojnu vyvolal teroristický útok Hamasu na izraelské územie v okolí Pásma Gazy. Zabitých pri ňom bolo podľa izraelských úradov približne 1 200 ľudí.

