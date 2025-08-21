Reuters, AFP: Netanjahu nariadil rokovať o prepustení rukojemníkov a ukončení vojny

Ide zrejme o reakciu na návrh dohody o prímerí, s ktorým súhlasilo teroristické hnutie Hamas v pondelok. Tento návrh však počíta s prepustením len časti rukojemníkov a s prerušením bojov na 60 dní.
„Nariadil sme okamžite začať rokovania o prepustení všetkých rukojemníkov a o ukončení vojny za podmienok prijateľných pre Izrael,“ uviedol Netanjahu v oficiálnom videu. Povedal tiež, že sa chystá schváliť vojenskú operáciu, ktorej cieľom bude obsadenie mesta Gaza.Čítajte viac Izrael začal obsadzovať Gazu. Netanjahu ju chce dobyť čo najskôr
Egyptskí a katarskí diplomati, ktorí pripravili návrh, s ktorým Hamas súhlasil, tvrdia, že dokument sa veľmi podobá na návrh amerického vyslanca Stevea Witkoffa. S ním Izrael súhlasil pred krachom nepriamych rokovaní v júli. Na začiatku augusta potom izraelský bezpečnostný kabinet schválil plán obsadenia mesta Gaza, čo vyvolalo silnú medzinárodnú kritiku.
Návrh schválený Hamásom počíta s prepustením zhruba polovice z piatich desiatok rukojemníkov držaných v Pásme Gazy, a so zastavením bojov na 60 dní. Izraelskí predstavitelia však teraz požadujú viac – prepustenie všetkých rukojemníkov naraz a koniec vojny v súlade s izraelskými prioritami, medzi ktorými je odzbrojenie Hamasu a kontrola nad celkovou bezpečnostnou situáciou v Pásme Gazy zo strany Izraela. Vyplýva to z ich predchádzajúcich výrokov.
V Pásme Gazy od začiatku vojny v októbri 2023 zomrelo podľa úradov kontrolovaných Hamásom vyše 62 000 ľudí. Vojnu vyvolal teroristický útok Hamasu na izraelské územie v okolí Pásma Gazy. Zabitých pri ňom bolo podľa izraelských úradov približne 1 200 ľudí.