ONLINE: Nemecký dôstojník: Na Ukrajinu by museli ísť desaťtisíce západných vojakov

5:55 Európski lídri NATO nesmú byť naivní pri diskusiách o mierových silách na Ukrajine, ale musia čeliť realite, že by museli v krajine dlhodobo nasadiť desaťtisíce vojakov, povedal plukovník Andre Wuestner, šéf Združenia nemeckých ozbrojených síl, ktoré zastupuje 200-tisíc aktívnych aj penzionovaných príslušníkov armády. Informovala o tom agentúra Reuters.
Wuestner vyzval európskych lídrov, aby nezľahčovali vojenskú úlohu, ale aby boli úprimní ohľadom výziev, hoci sa akékoľvek rýchle prímerie zdá nepravdepodobné.
„Nestačí mať na veliteľskom stanovišti na Ukrajine hŕstku generálov a menšie vojenské jednotky,“ povedal agentúre Reuters Wuestner.
„Od samého začiatku musí byť Putinovi jasné – a musia to podporovať aj medzinárodné sily – že to s bezpečnostnými zárukami myslíme úplne vážne,“ povedal. „Vážne s podporou Ukrajiny, vážne so zabezpečením prímeria a vážne s našou reakciou, ak by sa Putin pokúsil o ďalší útok na Ukrajinu“.
Plukovník varoval, že prístup „blafuj a modli sa“ by bol nedbalosťou a zvýšil by riziko eskalácie. Odhadoval, že každá z veľkých krajín v koalícii ochotných, ako napríklad Británia, Francúzsko a Nemecko, by musela na dlhodobý čas nasadiť na Ukrajinu najmenej 10 000 vojakov, čo by predstavovalo obrovskú výzvu pre ich už aj tak napäté a nedostatočne vybavené sily.
„Európania zostávajú vojenskými trpaslíkmi a už teraz majú problémy splniť nové záväzky NATO, ktoré boli prijaté na poslednom summite,“ povedal Wuestner. Európa je stále ďaleko od toho, aby sa dokázala brániť samostatne, preto je naliehavo potrebné konečne urýchliť vyzbrojovanie a posilnenie európskeho piliera NATO, dodal podľa Reuters.