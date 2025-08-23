Informáciu zverejnila americká novinárka Katie Livingstoneová, ktorá pracuje v Kyjeve. „Zalužnyj sa potichu pripravuje na prezidentskú kandidatúru. Zdroj blízky vznikajúcej kampani mi povedal, že jej ústredie v Londýne je už aktívne. Nie sú to len špekulácie," napísala na sociálnej sieti X. Zároveň uviedla mená niektorých ľudí, ktorí sa podľa nej zapojili do prípravy predvolebnej kampane.
O Londýne sa zmienila v súvislosti s tým, že Zalužnyj pôsobí ako veľvyslanec v Británii. Do tejto funkcie ho Zelenskyj vymenoval vo februári 2024 po čom, ho odvolal z pozície šéfa ozbrojených síl, ktorým bol od júla 2021. Mohlo to vyplývať z faktu, že Zalužnyj začal kritizovať politické vedenie štátu v spojitosti s obranou napadnutej vlasti. Generála preto „odpratal" z Kyjeva do Londýna.Čítajte viac Zalužnyj: Tretia svetová vojna sa začala
Zalužnyj sa doteraz nevyjadril
Voľby na Ukrajine sa môžu uskutočniť až po zrušení vojnového stavu, ktorý platí od 22. februára 2022, keď ruská armáda vtrhla na jej územie. Znamená to, že voliči budú rozhodovať o prezidentovi po skončení vojny. Napriek veľkému úsiliu prezidenta USA Donalda Trumpa zastaviť ju však vôbec nie je isté, či sa zabíjanie skončí do konca tohto roku.
Zalužnyj doteraz nepotvrdil, ale ani nepoprel, že by mal záujem kandidovať v prezidentských voľbách. Keby vstúpil do politického ringu, určite by patril medzi favoritov. V prieskumoch verejnej mienky si totiž udržiava veľkú popularitu napriek tomu, že je menej na očiach, keď pôsobí ako ambasádor v Londýne. Agentúra Rating Group robila v júli anketu, z ktorej vyplynulo, že Zalužnyj vedie rebríček obľúbenosti: „Dôveruje mu 73 percent respondentov," informoval server RBK-Ukrajina o výsledkoch prieskumu.
Keď Zalužnyj vlani skončil vo funkcii vrchného veliteľa ozbrojených síl, za dôveryhodného ho označilo dokonca až 90 opýtaných. Zelenskému dôveruje 67 percent oslovených Ukrajincov.
Generál údajne už pripravuje kampaň
Livingstoneová napísala, že hlavné slovo v pripravovanej kampani Zalužného patrí jeho mediálnej poradkyni Oksane Toropovej. „Svoj postoj vyjadril viackrát a čo viem, nezmenil sa: Kým trvá vojna, musíme sa venovať zachovaniu existencie štátu a nemyslieť na voľby. Preto o nijakom predvolebnom štábe nemôže byť reč," reagovala pre server New Voice. Naopak, Livingstoneová tvrdí, že Toropová už dostala za úlohu vykresliť Zalužného ako rozvážneho a šikovného človeka, ktorý je predurčený riadiť štát.
V Kyjeve sa údajne už pustila do práce pre Zalužného poslankyňa Viktoria Sjumarová. Aj tá však poprela to, s čím prišla Livingstoneová: „Videla som veľa volebných štábov, ale určite som nevidela volebný štáb Zalužného. Ešte keby tak niekto vedel, kedy budú voľby," ironicky reagovala podľa New Voice.
Nevhodné hovoriť o voľbách, keď ešte tečie krv
Kde môže byť pravda? Keď sa pustíme do logickej špekulácie, je možné, že Zalužnyj plánuje kandidovať, ale ani o prípravách na kampaň nateraz nechce hovoriť a preto jeho postup kopírujú Toropová a Sjumarová. Prečo? Je úplne nevhodné rozprávať o vlastných politických ambíciách, keď na fronte ešte tečie krv a o život strácajú aj civilisti.
Mimochodom, Zelenskyj sa správa podobne: vyjadruje sa v duchu, aby sa hovorilo o voľbách, až keď sa skončí vojna a Ukrajina získa spoľahlivé bezpečnostné záruky.
Ďalším faktorom môže byť ešte to, že Zalužnyj nechce nepriamo spochybniť autoritu Zelenského, pokiaľ sa mu nepodarí s Ruskom dospieť k spravodlivému mieru. V opačnom prípade by to v Moskve mohli využiť na propagandu proti samotnej Ukrajine. Po príspevku Livingstoneovej na sociálnej sieti X sa to vlastne už čiastočne udialo…
Ako to vidia v Rusku?
Západ začal odstraňovať Zelenského od moci. Objavila sa správa o začiatku operácie Západu s cieľom eliminovať Zelenského. Toto sú dva príklady titulkov v ruských médiách. Z informácie od americkej publicistky urobili Rusi humbug.Čítajte viac Generál Zalužnyj si rypol do Zelenského aj do spojencov. Prečo má na nich ťažké srdce a v čom sa mu splnila predpoveď veštice?
Server Strana vytvoril konšpiračný vzorec. Poukázal na dohodu medzi Britániou a ústrednou volebnou komisiou na Ukrajine (v Kyjeve funguje ako permanentný orgán). Briti majú pomôcť s tlačou hlasovacích lístkov s bezpečnostnými prvkami. „Pod rúškom pomoci je veľmi pravdepodobné, že takmer celá 'volebná infraštruktúra'Kyjeva sa teraz dostane pod kontrolu Londýna," tvrdí Strana s tým, že túto tzv. infraštruktúru má pod palcom Zalužnyj. Pointa sprisahania je v tom, že Briti v prípade potreby budú mať páky, aby generál nahradil Zelenského na čele štátu, čo je v skutočnosti nonsens.
Napriek tomu, že britský premiér Keir Starmer zdôrazňuje, že si želá ukončenie vojny na Ukrajine, ruský politológ Michail Pavliv v ňom vidí vojnového štváča. „Londýnsky plán B spočíva v tom, že Briti chcú kontrolovať situáciu, aj keď sa im nepodarí dosiahnuť pokračovanie konfliktu na Ukrajine," povedal pre server News. Skrátka to vidí tak, že keby Zelenskyj neposlúchol Starmera, ten by uprednostnil za budúceho prezidenta Zalužného…
Ruský poslanec konšpiruje o prevrate
Svoj pohľad ponúkol aj poslanec Alexej Čepa. Zalužného spojil takpovediac s temnými silami v Spojenom kráľovstve. Tvrdí, že v Londýne stavili na neho, pretože chcú konkurovať Washingtonu v presadzovaní vlastných záujmov v Kyjeve. Pre News sa vyjadril, že Briti začali pripravovať Zalužného do funkcie prezidenta, aby im išiel poruke.
Čepa predpovedá Zelenskému zlú budúcnosť, preto sa vraj v Londýne zamerali na generála na poste veľvyslanca: „Angličania sa budú snažiť vymeniť Zelenského vo voľbách alebo uskutočnia prevrat, ako to urobili už neraz v rôznych krajinách."
Čo k tomu dodať? Niekto vydáva neuveriteľné za skutočnosť. Nehľadiac na fakt, že to ide proti zdravému rozumu.