Kalifornská súdna komisia odmietla prepustiť na slobodu Erika Menendeza

Štyridsaťpäťročnému väzňovi bola žiadosť zamietnutá, uviedla komisia po desaťhodinovom rokovaní. Počas neho Erik Menendez, ktorý sa zúčastnil prostredníctvom videa z väznice v San Diegu, argumentoval, že sa vo väzení napravil a ospravedlnil sa za utrpenie spôsobené členom rodiny. Erik Menendez sa môže opätovne pokúsiť o podmienečné prepustenie na ďalšom vypočutí za tri roky, rozhodla komisia.
„Na základe právnych štandardov konštatujeme, že aj naďalej predstavujete neprimerané riziko pre verejnú bezpečnosť,“ povedal Erikovi Menendezovi komisár pre podmienečné prepustenie Robert Barton. Tiež mu vytkol, že nebol vzorný väzeň. Žiadosť Erikovho brata Lylea bude v piatok miestneho času prerokovaná samostatne.
Bratia boli zadržaní v roku 1990 a v roku 1996 odsúdení na doživotie za vraždu svojich rodičov. Dvojici v čase činu bolo 21 a 18 rokov. Ich právnici nespochybňovali, že bratia Kitty a Joseho Menendezovy zastrelili brokovnicou, ale skutok označovali za legitímnu sebaobranu proti zlému zaobchádzaniu a údajnému sexuálnemu zneužívaniu zo strany otca. Podľa žalobcov rodičia v luxusnom dome v Beverly Hills zabili kvôli ziskuchtivosti, s vyhliadkou na milióny dolárov. Prípad, ktorý sa stal námetom rôznych kníh, dokumentov a drám, stále rozdeľuje americkú spoločnosť, poznamenala predtým stanica BBC.
Bratia roky podávali odvolania, ktoré boli zamietané. Získali však aj nárok na podmienečné prepustenie po tom, ako im sudca v Los Angeles v máji znížil trest z doživotia bez možnosti podmienečného prepustenia na 50 rokov až doživotia, pripomenula agentúra AP.
Zamietnutie podmienečného prepustenia pravdepodobne presunie pozornosť na guvernéra Gavina Newsoma, ktorý samostatne zvažuje žiadosť bratov o milosť. To by však mohlo byť pre Newsoma, ktorý je považovaný za pravdepodobného kandidáta na prezidenta, politicky riskantné, poznamenala BBC.