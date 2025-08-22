Japonské mesto chce vyhláškou prinútiť deti, aby používali mobily len do 22.00 h

Podľa úradníkov je to pravdepodobne prvý takýto pokus v Japonsku, vymáhanie normy ale bude ťažké, napísala agentúra Kjódó.
Tojoake, ktoré sa nachádza v prefektúre Aiči, chce vyhláškou stanoviť pravidlá pre používanie smartfónov a ďalších elektronických zariadení mimo školy. V záujme lepšieho spánku by žiaci základných škôl nemali po 21. hodine používať inteligentné telefóny a študenti stredných škôl a starší by mali svoje zariadenia odložiť do desiatich večer.
Nariadenie síce uznáva, že smartfóny, osobné počítače a tablety sú nevyhnutnou súčasťou každodenného života, varuje ale, že nadmerné používanie sociálnych médií a živé vysielanie môže mať negatívny vplyv na zdravie detí a rodinný život. Mesto bude spolupracovať so školami a rodičmi na podpore zdravého používania elektronických zariadení.
„Chceme, aby sa ľudia zamysleli nad tým, ako používajú inteligentné telefóny,“ zaznelo z magistrátu.
Ak úradníci vyhlášku prijmú, nadobudne účinnosť 1. októbra. Vzhľadom na ťažkosti presadzovania nebudú však za jej porušenie ukladané žiadne tresty, dodala agentúra.