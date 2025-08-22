USA okamžite prestávajú vydávať víza vodičom kamiónov

„Rastúci počet zahraničných vodičov riadiacich veľké kamióny s návesmi na amerických cestách ohrozuje americké životy a podkopáva živobytie amerických vodičov kamiónov,“ napísal Rubio na X.
Ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ neodpovedalo na otázku týkajúcu sa počtu zahraničných vodičov kamiónov pracujúcich v USA, napísala agentúra AP.
Spojené štáty po januárovom návrate amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu výrazne sprísnili imigračnú politiku. Jedným z Trumpových predvolebných sľubov bolo zastaviť nelegálnu migráciu a deportovať migrantov, ktorí v USA pobývajú bez potrebných dokumentov.
Vo štvrtok americké ministerstvo zahraničia oznámilo, že zhruba 55 miliónov cudzincov s platnými vízami podlieha zvýšeným kontrolám, keďže Trumpova administratíva zosilňuje svoje zásahy proti imigrácii.
„Prebiehajúce kontroly ministerstva zahŕňajú všetkých viac ako 55 miliónov cudzincov, ktorí v súčasnosti majú platné americké víza,“ citovala agentúra AFP nemenovaného predstaviteľa ministerstva zahraničných vecí. Spresnil, že ministerstvo zahraničných vecí môže víza zrušiť, „kedykoľvek existujú dôkazy o možnej nespôsobilosti“ na pobyt v USA, siahajúci od prekročenia povolenej doby pobytu, cez spáchanie trestného činu či porušenie zákona, vrátane riadenia auta pod vplyvom alkoholu, ohrozenia verejnej bezpečnosti, až po akúkoľvek formu teroristickej činnosti alebo podpory teroristickej organizácie.
„V rámci nášho preverovacieho procesu preskúmavame všetky dostupné informácie, vrátane záznamov o vymáhaní práva alebo imigračných záznamov, ako aj akékoľvek ďalšie informácie odhalené po vydaní víza,“ oznámil nemenovaný predstaviteľ ministerstva novinárom. Dodal, že úrady už zrušili dvakrát viac víz, vrátane skoro štyrikrát viac študentských víz, ako v rovnakom období minulého roka za vlády demokratického prezidenta Joea Bidena.
Ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že zrušilo víza viac ako 6 000 zahraničným študentom, z toho asi štyrom tisíckam pre porušenie zákona.
Previerka všetkých držiteľov víz predstavuje významné rozšírenie procesu, ktorý sa pôvodne zameriaval predovšetkým na študentov, ktorí sa podieľali na aktivitách, ktoré vláda vníma ako propalestínske alebo protiizraelské, poznamenala AP.
Veľká väčšina cudzincov, ktorí chcú prísť do USA, potrebuje víza, najmä tí, ktorí chcú študovať alebo pracovať dlhší čas. Medzi výnimky pre krátkodobé turistické alebo obchodné návštevy patria občania štyroch desiatok prevažne európskych a ázijských krajín, ktoré sú súčasťou programu bezvízového styku. Ten ich občanom umožňuje až trojmesačný pobyt bez nutnosti žiadať o vízum, dodala AP.
Trump po svojom návrate do Bieleho domu stanovil boj proti nelegálnej imigrácii za svoju najvyššiu prioritu, keď hovoril o „invázii zločincov zo zahraničia“ do USA. Ale jeho program masových deportácií bol zablokovaný či spomalený viacerými súdnymi rozhodnutiami, nad ktorými opakovane vyjadril pobúrenie.
Trumpova administratíva tiež vystupuje proti všetkému, čo považuje za „neamerické“ či v rozpore so záujmami USA. Americká vláda tak v utorok objasnila, že pri rozhodovaní o práve na pobyt v Spojených štátoch bude pátrať po „neamerických“ názoroch, a to aj na sociálnych sieťach.
Trumpova administratíva sa tiež zapojila do série súbojov s univerzitami a zamerala sa na renomované inštitúcie podozrivé z toho, že umožňujú šíriť antisemitské myšlienky vo svojich kampusoch, najmä v kontexte protestov proti vojne v Pásme Gazy. Rubio rád opakuje, že imigračné výhody, vrátane práva žiť a pracovať v USA, „zostávajú privilégiom, nie právom“, podotkla AFP.