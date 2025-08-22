Pravda Správy Svet Ruské námorníctvo cvičilo v Baltskom mori obranu proti nepriateľským útokom

Ruské námorníctvo cvičilo v Baltskom mori obranu proti nepriateľským útokom

Ruské ozbrojené sily uskutočnili v Baltskom mori cvičenie, ktoré zahŕňalo aj nácvik odrazenia podmorského útoku. V piatok o tom informovalo tamojšie ministerstvo obrany, píše TASR podľa agentúry Reuters.

22.08.2025 13:15
debata (1)
Devastačný úder z neba aj mora. Ukrajinci potopili ruskú stanicu a sklady. V Čiernom mori nie je miesto pre ruský odpad, odkazuje SBU
Video

Jednotky potápačov „predviedli svoje schopnosti v odhaľovaní a zachytení skupiny podvodných sabotérov, ako aj v používaní FPV dronov na zničenie bezpilotných lodí fiktívneho nepriateľa“, uviedol rezort obrany.

Cvičenia boli podľa neho čiastočne zamerané na posúdenie protiponorkových sabotážnych obranných jednotiek ruského vojenského námorníctva a zahŕňalo tiež cvičenie na ochranu leteckej základne pred útokmi nepriateľských dronov.

Ministerstvo zverejnilo video, na ktorom veliteľ ruských námorných síl Alexandr Moisejev dozerá na tieto cvičenia v Baltskom mori.

Reuters pripomína, že Rusko už v tomto mesiaci raz námorné cvičenia na protiponorkové operácie uskutočnilo, a to v reakcii na oznámenie prezidenta USA Donalda Trumpa, že nariadil dvom americkým jadrovým ponorkám zaujať pozície bližšie k Rusku.

V prvom augustovom týždni tiež cvičili ruské a čínske námorné sily vyhľadávanie a ničenie nepriateľských ponoriek v Japonskom mori.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #vojenské cvičenia