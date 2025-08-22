Ruské námorníctvo cvičilo v Baltskom mori obranu proti nepriateľským útokom

Jednotky potápačov „predviedli svoje schopnosti v odhaľovaní a zachytení skupiny podvodných sabotérov, ako aj v používaní FPV dronov na zničenie bezpilotných lodí fiktívneho nepriateľa“, uviedol rezort obrany.
Cvičenia boli podľa neho čiastočne zamerané na posúdenie protiponorkových sabotážnych obranných jednotiek ruského vojenského námorníctva a zahŕňalo tiež cvičenie na ochranu leteckej základne pred útokmi nepriateľských dronov.
Ministerstvo zverejnilo video, na ktorom veliteľ ruských námorných síl Alexandr Moisejev dozerá na tieto cvičenia v Baltskom mori.
Reuters pripomína, že Rusko už v tomto mesiaci raz námorné cvičenia na protiponorkové operácie uskutočnilo, a to v reakcii na oznámenie prezidenta USA Donalda Trumpa, že nariadil dvom americkým jadrovým ponorkám zaujať pozície bližšie k Rusku.
V prvom augustovom týždni tiež cvičili ruské a čínske námorné sily vyhľadávanie a ničenie nepriateľských ponoriek v Japonskom mori.