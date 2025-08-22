Nemeckí penzisti by mali povinne rok pomáhať v sociálnych službách, tvrdí ekonóm. Zožal kritiku

Rok prác v sociálnych službách či iných verejnoprospešných odvetviach v súčasnosti trávi mnoho mladých ľudí. Takzvaný sociálny rok je ale dobrovoľný. Podľa Fratzschera by však mal byť pre dôchodcov povinný.
„Staršia generácia sa musí silnejšie zapojiť, napríklad v sociálnej oblasti, ale aj v obrane,“ uviedol. Dôchodcovia, ktorí by sociálny rok nemohli absolvovať zo zdravotných dôvodov, by podľa ekonóma samozrejme dostali výnimku. „Potrebujeme ale viac solidarity starých s mladými,“ dodal.
Fratzscherom vedený inštitút DIW vyvolal v Nemecku debatu už v polovici júla, keď navrhol, aby príslušníci generácie takzvaných baby boomerov platili osobitnú solidárnu daň, a pomohli tak stabilizovať dôchodkový systém. Prispievať by podľa predstáv ekonómov z DIW mali do systému predovšetkým majetní baby boomeri, aby ťarchu demografických zmien nemusela opäť niesť len mladšia generácia.
Označenie baby boomer sa používa pre ľudí narodených v silných povojnových ročníkoch v rokoch 1946 až 1964. V Nemecku je dôchodkový systém priebežný, pracujúca generácia teda financuje dôchodky tej staršej. Odchodom silných ročníkov do dôchodku sa systém dostáva pod čoraz väčší tlak. V Nemecku sa ale časť dôchodku daní.
Taktiež v terajšom rozhovore s magazínom Der Spiegel Fratzscher kritizoval generáciu baby boomerov, ktorí podľa neho mali príliš málo detí. „V šesťdesiatych rokoch šiesti prispievatelia do systému opatrovali jedného dôchodcu alebo dôchodkyňu,“ uviedol. "Čoskoro to budú len dvaja. Prečo by mali na toto životné rozhodnutie baby boomerov doplácať len mladí? "uviedol ekonóm. Nemecko podľa Fratzschera potrebuje novú medzigeneračnú zmluvu.
Fratzscherov návrh vyvolal kritiku. „Rozhodnutie nemať štyri deti urobili milióny ľudí aj z finančných dôvodov,“ povedala Michaela Engelmeierová, predsedníčka združenia Sozialverband Deutschland, ktorý sa venuje poradenstvu v otázkach dôchodkov, starostlivosti o chorých či nezamestnanosti. Podľa nej je „neúctivé“, že by ich teraz za to chcel niekto trestať. Ku kritike sa pridal aj najväčší nemecký odborový zväz DGB. „Kto desiatky rokov pracoval, zaslúži si byť v dôchodku. Varujeme pred tým, aby niekto takýmito návrhmi štval proti sebe rôzne generácie,“ uviedla členka predstavenstva DGB Anja Pielová. Solidárne riešenie by sa malo podľa nej hľadať skôr medzi bohatými a chudobnými namiesto medzi starými a mladými.
Návrh kritizujú tiež politici. „Je to rana do tváre našich najstarších. Kto túto krajinu vybudoval, zaslúži si rešpekt a zabezpečený dôchodok, a nie aby ho niekto nútil pracovať,“ uviedol hovorca krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) pre sociálne otázky René Springer. Za cynický označila Fratzscherov návrh spolupredsedníčka krajne ľavicovej strany BSW Sahra Wagenknechtová.