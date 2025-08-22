Český súd poslal troch Slovákov do väzenia za lúpež a napadnutie seniora

Gabriel Karalo, Jaroslav Tomi a Milan Bartoš podľa obžaloby 7. decembra 2023 skoré ráno vnikli do chaty v Radíkove a fyzicky napadli jej majiteľa. Zlodeji využili moment, keď dôchodca vyšiel z chaty pre drevo. Pri dverách ho zrazili na zem a odtiahli ho do kúpeľne, kde ho opakovane bili a ohrozovali nožom. Jeden z útočníkov seniora rezal do prsta, aby ho donútil povedať, kde má schované peniaze. Napadnutému mužovi zviazali ruky a nechali ho v uzamknutej kúpeľni, zatiaľ čo prehľadali chatu a odniesli z nej 1500 korún, mobilný telefón, powerbanku, notebook a niekoľko drobností.
Najvyšší trest 8,5 roka dostal Karalo, ktorý podľa obžaloby akciu vymyslel a zorganizoval. Karalo má v trestnom registri 13 záznamov za násilnú trestnú činnosť. Tomi odišiel zo súdu s trestom 6,5 roka väzenia a Bartoš dostal päť rokov a päť mesiacov. U Tomiho sudcu zohľadnil priznanie i prejavenú ľútosť, u Bartoša tiež jeho doterajšiu trestnú bezúhonnosť.
Karalo povedal, že tip na vylúpenie chaty dostal od známeho, pri ktorom býval na Olomoucku. „Mal mať (poškodený) doma štyri až päť miliónov korún z predaja bytu a pozemkov,“ uviedol Karalo. Dvojica chcela chatu niekoľkokrát vykradnúť, avšak majiteľ bol zakaždým doma. Karalo potom odišiel späť na Slovensko a po nejakom čase sa rozhodol, že sa chatu v Radíkove pokúsi znovu vykradnúť. Po ceste pribral Tomiho a Bartoša, s ktorými skoro ráno vyrazil k chate v Radíkove. Poškodený mal každý deň ráno behať, žiaľ bol ale doma," povedal Karalo.
Trojica sa k chate priblížila z dvoch strán. Keď Karalo prenikol do chaty, tak senior už vraj po úderoch Tomiho ležal na zemi. Zlodeji muža odtiahli do kúpeľne a pustili sa do prehľadávania izby. Vinu za zbitie dôchodku v kúpeľni hádzali obžalovaní jeden na druhého. Napadnutý muž utrpel viaceré zranenia, vrátane zlomenín rebier, pomliaždenín na hlave a tržných rán. Lekári upozornili, že spôsob a razancia útoku mohli viesť k život ohrozujúcim zraneniam, ako sú fraktúry v tvári alebo vnútrolebečné krvácanie. Poškodený vzniesol požiadavku na odškodnenie vo výške pol milióna korún, sudca ho pre chýbajúce posudky odkázal na občianskoprávne konanie.
Karalo a Tomi podľa prokurátora v roku 2023 spáchali podobnú lúpež na Brniansku, kde vnikli do rodinného domu starších manželov a muža opakovane napadli, a to aj krompáčom do hlavy. Krompáč so sebou mali aj pri lúpeži v Radíkove. „Všetko nasvedčuje tomu, že sú schopní proti starším ľuďom postupovať pomerne agresívne,“ uviedol prokurátor.