V Číne sa zrútil rozostavaný most, zahynulo 12 ľudí

Dvanásť ľudí zahynulo a štyria sú nezvestní po tom, ako sa v severozápadnej Číne zrútila časť rozostavaného mosta. Informovali o tom čínske štátne médiá. Video zverejnené štátnou televíziou CCTV ukazuje, ako sa stredná časť mostného oblúka náhle zrútila a ponorila sa do vôd Žltej rieky.
Príčinou bolo roztrhnutie sa oceľového lana, uviedla štátna tlačová agentúra Nová Čína. Potvrdených je dvanásť úmrtí a štyria ľudia sú stále nezvestní, informovala CCTV.
Do pátracej a záchrannej operácie boli mobilizované stovky záchranárov, konštatovala Nová Čína.
