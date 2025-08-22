Škandál v Putinovej armáde. Vojaci strieľali po sebe, aby získali odmeny a vyznamenania. Súdia ich v Moskve

Keď polícia na začiatku leta zatkla plukovníka Arťoma Gorodilova, do médií sa dostali len stručné informácie o jeho trestnom stíhaní. Vyšetrovatelia požiadali súd, aby naňho uvalil väzbu pre obvinenie z podvodu vo výške najmenej milión rubľov (v prepočte 11-tisíc eur). Vo vojne proti Ukrajine velil 83. samostatnej výsadkovej útočnej brigáde.
Súd poslal Gorodilova za mreže na niekoľko týždňov do začiatku riadneho procesu. „Pojednávanie sa uskutočnilo za zatvorenými dverami s vylúčením médií a verejnosti, čo požadovali vyšetrovatelia," poznamenala 4. júla agentúra TASS. Dôvodom bolo to, že sa malo hovoriť o utajovaných skutočnostiach. Verejnosť sa vtedy ešte nedozvedela, s čím súvisí obvinenie z finančného podvodu.
Ešte pred Gorodilovomi súd uvalil väzbu aj na jeho zástupcu vo vojenskom oddieli. Ide o podplukovníka Konstantina Frolova. Zadržali ho už v júni v Petrohrade a eskortovali do Moskvy, kde sa teraz obaja dôstojníci nachádzajú za mrežami. Ani v jeho prípade nebolo jasné, z akého podvodu ho obvinili.
Frolov sa čudoval, že ho trestne stíhajú s prihliadnutím, že musí sedieť vo vyšetrovacej väzbe: „Je veľmi zvláštne, keď máme zločincov v domácom väzení, a ja, dôstojník, som tu, keď mám bojovať. Bránil som svoju vlasť. Predtým celý rok hovorili, že som hrdina, plnili sme bojové úlohy, teraz si protirečia," citoval ho server RBK. Treba poznamenať, že nebránil ruské územie, ale bojoval na okupovanom teritóriu Ukrajiny.
Denník Kommersant teraz zistil, že vyšetrovanie prvých prípadov finančného podvodu je už ukončené. Dokopy ide až o 35 vojakov. „Podľa vyšetrovania strieľali po sebe, aby dostali platby vo výške 3 milióny rubľov. Vojaci celkovo nelegálne získali 200 miliónov rubľov," napísal Kommersant s tým, že strojcami podvodu boli Gorodilov a Frolov. Denník dodal, že obaja priznali svoju vinu a začali svedčiť proti ostatným vojakom.
Kriminalisti odhalili prípad vďaka výpovedi jedného z príslušníkov 83. samostatnej výsadkovej útočnej brigáde. Na revanš mu zabezpečili, že ho neobvinia, vystupuje ako svedok.
Kommersant s odvolaním na svoje zdroje v orgánoch činných v trestnom konaní uviedol, že Frolov možno až tri zranenia neutrpel počas bojových operácií, ale objednal si ich u vojakov, ktorým velili spolu s Gorodilovom. „Neskôr sám povedal, že spolubojovníci na naňho strieľali na jeho žiadosť a mierili tak, aby nezasiahli životne dôležité orgány. Dialo sa to pre získanie odmeny vo výške 3 milióny rubľov," konkretizoval Kommersant. Podobné podvody s dobrovoľným ublížením na vlastnom zdraví spáchali ďalší vojaci medzi sebou. Dostali preto od štátu nielen peniaze. Potvrdenie o zranení umožnilo, aby im udelili rôzne vyznamenania.
Čo sa týka platieb v ruskej armáde za utrpené zranenia na bojisku, od novembra 2024 sa pohybujú v rozpätí od jedného milióna rubľov do troch miliónov rubľov. Stupeň závažnosti poškodenia zdravia posudzuje vojensko-lekárska komisia.