Nebol som tam. Zadržaný Ukrajinec poprel účasť na útoku na plynovody Nord Stream

Na súde v Bologni v piatok tvrdil, že v tom čase sa nachádzal na Ukrajine a v Taliansku je z rodinných dôvodov; zároveň vyjadril svoje nesúhlas s vydaním do Nemecka, o ktorom sa rozhodne na ďalšom pojednávaní 3. septembra, uviedli agentúry ANSA a DPA.
Polícia v piatok prehľadala rekreačnú chatu v San Clemente neďaleko Rimini, v ktorej Kuznecov býval so svojou rodinou a kde ho vo štvrtok zatkli.
Nemecká Spolková prokuratúra Ukrajinca obvinila zo spôsobenia výbuchu a sabotáže. Podľa nej bol súčasťou skupiny, ktorá v septembri 2022 umiestnila výbušniny na potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm ležiaceho v Baltskom mori. Kuznecov bol údajne koordinátorom celej akcie.Čítajte viac V Taliansku zadržali Ukrajinca podozrivého z odpálenia plynovodov Nord Stream
Oba plynovody boli v čase útoku natlakované plynom, ale v dôsledku invázie ruských síl na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022, ho neprepravovali.
Podľa informácií týždenníka Der Spiegel je Kuznecov bývalým agentom ukrajinskej tajnej služby SBU. Talianske úrady vyšetrujú, či nebol zapojený aj do útokov na lode ruskej tzv. tieňovej flotily v Stredozemnom mori.
Vyšetrovanie nemeckých orgánov prišlo k záveru, že útok na plynovody vykonala skupina Ukrajincov pozostávajúca z piatich mužov a jednej ženy. Členovia bunky si pravdepodobne prenajali na vykonanie útoku jachtu, ktorá vyplávala z nemeckého mesta Rostock. Kuznecov pri tom použil falošné doklady totožnosti.
Zatknutie Kuznecova je prvým v tomto prípade. Vzhľadom na inváziu ruských síl na Ukrajinu a podporu Kyjeva zo strany západných krajín ide o politicky citlivú záležitosť.
Spolková prokuratúra minulý rok vydala zatykač na ďalšieho Ukrajinca Volodymyra Z., inštruktora potápania, ktorého posledná známa adresa bola v Poľsku. Podľa verejnoprávnej televízie ARD a ďalších médií bol údajne jedným z potápačov, ktorí nastražili výbušné zariadenia. Do sabotáže bol vraj zapojený aj manželský pár vlastniaci potápačskú školu.