Trump sa rozhoduje medzi uvalením sankcií alebo vycúvaním z konfliktu. Putin dúfa v obnovenie vzťahov s USA

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že do dvoch týždňov by malo byť jasné, či došlo k pokroku v snahách ukončiť vojnu na Ukrajine; pritom spomenul možnosť uvaliť ďalšie sankcie proti Rusku. Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu povedal, že „nie je spokojný“ so žiadnym aspektom doterajších mierových snáh, píše agentúra Reuters.
Americký prezident sa pred týždňom na Aljaške stretol so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, ale zatiaľ sa mu nepodarilo dohodnúť trojstranné rokovania za účasti ukrajinskej hlavy štátu Volodymyra Zelenského. „Je tam obrovská nenávisť,“ poznamenal Trump. „Ale uvidíme, čo sa stane. Myslím si, že o dva týždne budeme vedieť, akým smerom sa vydám,“ dodal.
Trump podľa Reuters povedal, že sa rozhoduje medzi tým, že uvalí na Rusko „masívne sankcie“, alebo tým, že nepodnikne nič a povie „je to váš boj“.
Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že vidí svetlo na konci tunela vo vzťahoch Ruska s USA a dúfa, že prvé kroky sú základom ich úplného obnovenia. Uviedol to pri návšteve ruského jadrového výskumného centra, keď odpovedal na otázky novinárov, informuje agentúra Reuters.
„Som presvedčený, že vodcovské schopnosti súčasného prezidenta (Donalda) Trumpa sú dobrou zárukou, že sa vzťahy obnovia,“ uviedol ruský líder, podľa ktorého zostávajú USA a Rusko po summite na Aljaške v kontakte.
Trump sa na Aljaške pred týždňom stretol so svojím ruským náprotivkom, aby hovorili o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine.
„S príchodom prezidenta Trumpa sa podľa mňa konečne objavilo svetlo na konci tunela. A teraz sme mali veľmi dobré, zmysluplné a úprimné stretnutie na Aljaške,“ povedal Putin. „Ďalšie kroky teraz závisia od vedenia Spojených štátov,“ dodal podľa agentúry Reuters.