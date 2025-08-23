ONLINE: Zahynul ukrajinský pilot MiG-29. Zelenskyj žiada viac lietadiel

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 277 dní
8:10 Venezuela a Rusko rozvíjajú vzájomne výhodnú spoluprácu prostredníctvom realizácie spoločných investičných projektov. Uviedol to venezuelský prezident Nicolás Maduro po telefonickom rozhovore medzi venezuelskou viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v sobotu.
„Dnes mala viceprezidentka Delcy Rodríguezová dlhý a plodný telefonický rozhovor s naším blízkym priateľom, ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, ktorý potvrdil rozširovanie ekonomickej aliancie medzi našimi krajinami a realizáciu spoločných investičných projektov,“ uviedol Maduro vo vystúpení na podujatí na obranu mieru a zvrchovanosti Venezuely, Latinskej Ameriky a Karibiku, ktoré vysielala televízia Venezolana de Televisión.
Podľa Madura Lavrov tlmočil aj oficiálny pozdrav od ruského prezidenta Vladimira Putina „pre Venezuelu, a osobitne pre svojho priateľa, prezidenta Nicolása Madura“.
8:05 Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa objavilo „svetlo na konci tunela“. Uviedol to podľa agentúry Reuters počas návštevy jadrového výskumného centra, kde odpovedal na otázky novinárov.
Putin vyjadril presvedčenie, že líderské schopnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa prispejú k obnove bilaterálnych vzťahov, ktoré boli v uplynulých rokoch na bode mrazu.
„S príchodom prezidenta Trumpa sa, myslím, konečne objavilo svetlo na konci tunela. Minulý týždeň sme mali veľmi dobré, vecné a otvorené stretnutie na Aljaške,“ povedal ruský prezident s odkazom na nedávny summit.
„Ďalšie kroky teraz závisia od vedenia Spojených štátov, no som presvedčený, že líderské kvality súčasného prezidenta Donalda Trumpa sú dobrou zárukou toho, že vzťahy budú obnovené,“ dodal Putin.Čítajte viac Trump sa rozhoduje medzi uvalením sankcií alebo vycúvaním z konfliktu. Putin dúfa v obnovenie vzťahov s USA
7:20 V noci na sobotu 23. augusta zomrel pilot stíhačky MiG-29 Sergej Bondar, informovali podľa agentúry Unian ukrajinské vzdušné sily.
„V noci 23. augusta 2025 po splnení bojovej misie pri pristávaní zomrel pilot stíhačky MiG-29, major Sergej Viktorovič Bondar, narodený v roku 1979,“ uvádza sa vo vyhlásení. Príčiny a okolnosti nešťastia sa zisťujú.
Ukrajina potrebuje viac stíhačiek, aby zabezpečila ochranu svojho vzdušného priestoru. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas piatkovej tlačovej konferencie v Kyjeve spolu s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.
!Zložitosť situácie vysvetlím na príklade stíhačiek F-16. Sme veľmi vďační všetkým našim partnerom za koordináciu a za to, že sa podarilo vytvoriť takúto leteckú flotilu, hoci zatiaľ iba v začiatkoch. Nemáme však všetky lietadlá, ktoré potrebujeme. Tieto stroje nestačia na zaručenie našej bezpečnosti vo vzduchu," uviedol Zelenskyj.
Počet ďalších požadovaných lietadiel prezident nešpecifikoval. Dodal, že partneri Ukrajiny sa zhodujú na potrebe vybudovania dostatočnej leteckej flotily, avšak popri politickej vôli a výrobných kapacitách je kľúčové aj zabezpečenie finančných zdrojov. „Práve takéto detaily robia diskusie o bezpečnostných zárukách zložitými,“ konštatoval Zelenskyj
Hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat v júni vyhlásil, že na účinnú obranu pred ruskou agresiou potrebuje krajina približne 200 lietadiel rôznych typov.