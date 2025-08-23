Výbuch zabil celú jednotku elitných ruských potápačov. Dostali nezmyselný rozkaz vyloviť ukrajinský dron

„Počas operácie ukrajinskej armády v Čiernom mori jeden z útočných námorných dronov klesol na dno zátoky, v ktorej ruský agresor ukrýva zvyšky lodí svojej Čiernomorskej flotily,“ uvádza sa v správe ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR).Čítajte viac VIDEO: Ukrajinci vypustili smrtiace sršne: montujú granátomety na drony, pozrite si ich v akcii
Podľa HUR dron stratil počas operácie v Čiernom mori spojenie s riadiacim centrom. Dôvodom bolo rušenie signálu z ruskej strany. Dron prestal byť ovládateľný a skončil na dne zálivu. Ruské velenie následne nariadilo jeho vyzdvihnutie za účelom analýzy, všíma si portál novinky.cz.
Touto úlohou bola poverená päťčlenná skupina elitných potápačov z jednotky podvodných diverzných síl, ktorá patrí medzi najskúsenejšie a najvybavenejšie zložky ruského námorníctva. Počas manipulácie s dronom došlo k explózii, ktorá celú skupinu zabila, cituje HUR server Ukrajinska pravda.Čítajte viac VIDEO: Historický moment na fronte: Ukrajinské roboty vyčistili zákopy a donútili ruských vojakov ku kapitulácii
„Medzi personálom ruskej flotily a základne v Novorossijsku panuje ostrá nespokojnosť s nezmyselným rozkazom velenia získať ukrajinský námorný dron, ktorý viedol k likvidácii elitnej skupiny,“ opisuje HUR situáciu.