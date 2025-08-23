Trump avizoval zásadné vyhlásenie: Vo svojej „ego" šiltovke rečnil o poriadkoch v amerických mestách, MS vo futbale a Epsteinovi

Pôvodne Trump svoj prejav avizoval ako zásadné vyhlásenie. Nakoniec sa venoval prakticky len bezpečnosti v uliciach amerických miest a športu, všíma si portál idnes.cz. Washington DC je podľa Trumpa teraz bezpečné mesto, v ktorom sa za poslednú dobu „nestala žiadna vražda“. Predchádzajúcu podobu metropoly popísal ako nebezpečnú a špinavú dieru.Čítajte viac Washington žaluje Trumpovu vládu kvôli snahe prevziať kontrolu nad políciou mesta
„Vo Washingtone, D. C., už vás neokradnú,“ vyhlásil potom, čo skritizoval vedenie ďalšieho „nebezpečného“ mesta – Chicaga. Vraj ho tamojšie „krásne afroamerické ženy“ prosia, aby zasiahol. Ďalšie mesto, ktorému pomôže, bude vraj New York.
Trump ďalej oznámil, že žrebovanie majstrovstiev sveta vo futbale 2026 sa bude konať v Kennedyho centre vo Washingtone. Vedie vraj pracovnú skupinu, ktorá má koordinovať bezpečnosť a plánovanie federálnej vlády pre túto akciu. Zápasy budú okrem USA hostiť aj Kanada a Mexiko. Od zástupcov organizátorov dostal veľkú symbolickú vstupenku na MS v prvom rade s registračným číslom 45/47.Čítajte viac Žreb základných skupín MS 2026 sa podľa Trumpa uskutoční 5. decembra
Prezident USA sa vyjadril aj k tvrdeniam, že figuruje v kauze okolo zoznamu usvedčeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Informácie o svojej účasti na divokých večierkoch a sexuálnom zneužívaní maloletých označil za „demokratický hoax“, ktorým jeho konkurenti chcú zakryť úspechy jeho administratívy. S Epsteinom spojil aj exprezidenta za demokratov Billa Clintona.
Po novinárskej otázke sa krátko venoval aj vojne na Ukrajine. Povedal, že so súčasným stavom nie je spokojný. Nie je šťastný ani z ukrajinských útokov na ruský ropovod Družba, na čo sa mu v liste posťažoval maďarský premiér Viktor Orbán. Podľa Trumpa sa uvidí do dvoch týždňov, či sa situácia zlepší. Ruský prezident Vladimir Putin vraj „môže prísť" na rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.Čítajte viac Tretí útok na ropovod Družba. Trump Orbánovi: Viktor, som veľmi nahnevaný, povedzte to aj Slovensku
Trump podľa Reuters povedal, že sa rozhoduje medzi tým, že uvalí na Rusko „masívne sankcie“, alebo tým, že nepodnikne nič a povie „je to váš boj“.Čítajte viac Trump sa rozhoduje medzi uvalením sankcií alebo vycúvaním z konfliktu. Putin dúfa v obnovenie vzťahov s USA
Trump sa cez Gazu dostal aj k americkému odchodu z Afganistanu počas vlády demokrata Joea Bidena. Podľa Trumpa tieto udalosti možno viedli k tomu, že Putin napadol Ukrajinu. Keď vraj totiž videl „týchto nekompetentných ľudí“, rozhodol sa, že „teraz je ten vhodný čas na inváziu“.