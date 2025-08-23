Nasaď si helmu a choď si na Ukrajinu sám. Salviniho odkaz Macronovi nahneval Paríž

Šéf talianskej krajne pravicovej vládnej strany Liga Salvini, ktorý je zároveň ministrom dopravy, vo štvrtok Macronovi odkázal, aby si nasadil helmu, zobral pušku a išiel na Ukrajinu sám. Reagoval tak na Macronovu podporu nasadenia vojakov na Ukrajine po skončení vojny ako možnej bezpečnostnej záruky.Čítajte viac Európski lídri so Zelenským ladili noty pred rokovaním s Trumpom. Ukázať pred Ruskom slabosť sa neskôr vypomstí, varoval Macron (online)
Francúzska diplomacia podľa agentúry AFP uviedla, že talianska veľvyslankyňa bola upozornená, že Salviniho výroky sú v rozpore s „klímou dôvery a historickými vzťahmi“ oboch krajín. Paríž tiež zdôraznil, že Taliansko aj Francúzsko neochvejne podporujú Ukrajinu.
Macron či britský premiér Keir Starmer a niektorí ďalší európski politici sa vyslovili za nasadenie vojakov na Ukrajine ako možné záruky povojnového urovnania. Prítomnosť európskych vojakov na ukrajinskom území však Moskva odmieta.Čítajte viac Mier na Ukrajine: dohoda nie je na dosah, ale možno ju postrážia západní vojaci
Salviniho výroky na adresu francúzskeho prezidenta nie sú ojedinelé, taliansky minister Macrona dlhodobo verejne označuje za „vojnového štváča“ a podľa agentúry APA ho v minulosti nazval tiež pokrytcom či „zdvorilým pánom, ktorý pije príliš veľa šampanského“.
Vo štvrtok Salvini tiež povedal, že jeho odmietanie nasadenia talianskych vojakov na Ukrajine je postojom podpredsedu vlády, ministra a predsedu strany Liga.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová navrhuje ako bezpečnostnú záruku pre Ukrajinu pre povojnové usporiadanie ustanovenia podobného článku 5 zmluvy Severoatlantickej aliancie, ktorý považuje útok na jedného člena obranného zoskupenia za útok proti všetkým. Návrh nepočíta s tým, že by Ukrajina bola členom NATO.