Ťažká strata pre Ukrajincov. Zrútil sa MiG-29, elitný pilot zahynul

Ukrajinská armáda prišla o jedného zo svojich skúsených pilotov a zároveň o stíhacie lietadlo MiG-29. Podľa oficiálneho vyhlásenia ukrajinského letectva Serhij Bondar (46) zahynul počas pristávacieho manévru po dokončení bojovej misie v skorých ranných hodinách 23. augusta. Príčiny nehody sa stále vyšetrujú.

23.08.2025 15:20
debata (7)
Ukrajinskí vojaci piatej útočnej brigády spôsobili ruským nepriateľom vážne straty v smere na Kramatorsk. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

„V noci 23. augusta havarovalo počas pristávania ukrajinské stíhacie lietadlo MiG-29 po dokončení bojovej misie," uvádza sa vo vyhlásení velenia vzdušných síl Ukrajiny na sieti Telegram. Pri nehode zahynul pilot Serhij Bondar. Letectvo nešpecifikovalo typ misie, z ktorej sa pilot vracal.

Bondar bol pre ukrajinské letectvo veľmi významnou osobnosťou. Slúžil ako skúsený pilot v 40. taktickej leteckej brigáde „Duch Kyjeva“, kde plnil nebezpečné bojové misie. Zastával pozíciu zástupcu veliteľa letky, píše portál novinky.cz.

Pred ruskou inváziou učil podľa agentúry Nexta na Národnej leteckej univerzite, ale neskôr sa vrátil do armády a znovu si sadol do kokpitu – lietal s lietadlami L-39 a MiG-29. Zanechal po sebe manželku a dve deti.

Bondar v júni získal štátne vyznamenanie za „osobnú odvahu pri obrane štátnej suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny a za obetavé plnenie vojenskej povinnosti,“ informoval Kyiv Independent. Dekrét podpísal prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zničenie stíhačky podľa agentúry DPA predstavuje citeľnú stratu pre ukrajinské letectvo. Prúdové stíhacie lietadlá Mikojan-Gurevič MiG-29 navrhnuté ešte počas éry Sovietskeho zväzu tvoria základ malej ukrajinskej vojenskej letky. Ukrajina od začiatku vojny získala ďalšie stroje tohto typu od zahraničných partnerov, vrátane Poľska a Slovenska, čo podľa DPA čiastočne kompenzuje vojnové straty spôsobené ruskou agresiou.

Letectvo informovalo, Rusko v noci na sobotu zaútočilo na Ukrajinu 49 iránskymi dronmi Šahed. Z nich ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila alebo odklonila 36. Útoky zasiahli sedem miest v Doneckej, Dnepropetrovskej a Sumskej oblasti.

V Kyjeve bol v sobotu dopoludnia vyhlásený ďalší letecký poplach kvôli ruským dronom, pričom starosta Vitalij Kličko potvrdil nasadenie protivzdušnej obrany a pád jedného dronu na ulicu.

V noci na štvrtok ruské invázne sily podnikli jeden z najväčších vzdušných útokov na Ukrajinu v tomto roku, keď na susednú krajinu vyslali 574 dronov a 40 rôznych striel. Ukrajina väčšinu zneškodnila.

Ruské nočné útoky dronmi sa opakujú takmer denne a sú súčasťou systematického ostreľovania ukrajinského územia, ktoré Moskva vykonáva od začiatku rozsiahlej invázie vo februári 2022.

Ruská armáda v ťažení pokračuje v čase, keď sa americký prezident Donald Trump usiluje o ukončenie rusko-ukrajinskej vojny. Šéf Bieleho domu však pripustil, že ruský prezident Vladimir Putin nemusí byť ochotný uzavrieť dohodu, poznamenala už skôr agentúra Reuters.

