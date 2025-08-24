Gubernátor Tuľskej oblasti Dmitrij Miljajev prijal na návšteve poetku Valentinu Belevskú, aby vyhovel jej prosbe pomôcť vydať zborník básní o „špeciálnej vojenskej operácii", ako v Rusku nazývajú inváziu na Ukrajinu. Sľúbil, že sa postará, aby do 1. novembra jej tvorba vyšla v náklade 5-tisíc výtlačkov. Knižka bude mať vreckový formát – Miljajev a Belevská asi predpokladajú, že vojaci popri paľbe stihnú recitovať aspoň v duchu…
Svetlana Sucharová z Pervomajsku, čo je mesto v Nižnenovgorodskej oblasti, začala tvoriť poéziu len nedávno. Jej manžel vstúpil do armády ako dobrovoľník. Viacdetná matka si v jednej z básní želá, aby anjeli strážni lietali nad ruskými vojakmi. Nielen prosí Boha, aby sa vrátili domov živí, zároveň ich burcuje: „Neustúpi. Odolá. Veď za jeho chrbtom je Rusko a náš svet. Napriek svojim nepriateľom sa bude usmievať. Veď vie, že silný je jeho tyl," tak znie voľný preklad do slovenčiny.Čítajte viac Mier na Ukrajine: dohoda nie je na dosah, ale možno ju postrážia západní vojaci
Novosibírske združenie vojnových veteránov zverejňuje básne, ktoré napísali aj deti. Osemročný Sergej Nikiforov začal vytvárať vojnovo ladené rýmy, pretože jeho otec sa nachádza na fronte: „Do útoku už nezostáva veľa času. Práve keď svitá – a vpred! A v zákope hrá harmonika. O Amure a o dlhom pochode." (Amur je veľká rieka, ktorá preteká cez východnú časť Ruska.)
Obyvateľ Novosibirsku Michail Silkin vytvori len dve strofy, druhá znie takto: „Ako sa máš tam na Ukrajine náš neznámy vojak? Verím, že nájdeš silu a prejdeš tým peklom. Pod dažďom guliek a krvi už očakávaš mier. Napriek tomu, aké je to bolestivé, pamätaj si – vlasť je s tebou. Oslobodíš, ako sme chceli, Donbas, ktorý nikdy nepoznal radosť."
Zachar Prilepin, politik a spisovateľ, ktorý bojoval v armáde, vyhlásil, že poézia o „špeciálnej vojenskej operácii" by sa mala dostať do škôl. Tvrdí, že takéto verše si zaslúžia, aby si ich žiaci čítali podobne ako napríklad tvorbu Alexandra Tvardovského, ktorý patril medzi najvýraznejších ruských básnikov v 20. storočí. Povedal to pri príležitosti vydania antológie poézie od 27 autorov. Zostavila ju Margarita Simonjanová, jedna z hlavných tvárí ruskej propagandy.
Prilepin, ktorý je podpredseda nacionalistickej politickej strany Spravodlivé Rusko – Patrioti – Za pravdu, s iným návrhom zaujal šéfa Kremľa až tak, že Vladimir Putin vydal pokyn splniť jeho želanie. Na jar tohto roku Prilepin povedal prezidentovi, že by bolo vhodné vytvoriť v Moskve „divadlo súčasnej dramaturgie vlasteneckého zamerania". Putin nariadil, aby vzniklo do 30. novembra 2025, pričom rozhodol, že na projekt budú dohliadať jeden z jeho kľúčových poradcov, ministerka kultúry a starosta Moskvy.Čítajte viac Ukrajinská expertka: Zelenskyj Trumpovi vysvetľoval, že Rusko nie je také silné
Časť divadelného programu by sa podľa Prilepina mala venovať „špeciálnej vojenskej operácii". Ktovie, možno očakáva aj poéziu. „Divadlo by sa mohlo stať miestom, kde by sa stretávali aj vojaci vracajúci sa domov,, ktorí majú vzťah ku kultúre," ozrejmil podľa agentúry TASS.
Prilepin, ktorý siedmeho júla oslávil 50. narodeniny, zažil prvé boje ako mladý vojak počas prvej vojny v Čečensku. Po vpáde Putinovej armády na Ukrajinu sa prihlási k vojsku ako dobrovoľník. Na fronte prežil bez ujmy na zdraví, ale po návrate domov takmer prišiel o život. Na dlhšej ceste autom sa zastavil najesť sa v reštaurácii. Sprevádzal ho ochrankár, ktorý mu robil aj šoféra. Keď sa vrátili do vozidla, Prilepin si sadol k volantu a muž, ktorý ho sprevádzal, na zadné sedadlo. Pod ním vybuchla nálož ktorá ho zabila. Prilepina transportoval do nemocnice vrtuľník, zo zranení sa vyliečil. Predpokladá sa, že to bude on, kto sa stane riaditeľom nového divadla.