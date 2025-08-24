ONLINE: Po útoku dronu horelo v jadrovej elektrárni Kursk. WSJ: USA brzdia Kyjev pri hlbokých útokoch

6:30 Pentagon údajne nenápadne bráni Ukrajine v používaní amerických balistických rakiet dlhého dosahu (ATACMS) na ciele v Rusku, napísal v sobotu denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na amerických predstaviteľov. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá zdôraznila, že správu nedokázala bezprostredne overiť.
Podľa ich slov postup schvaľovania na vysokej úrovni Ministerstva obrany USA, ktorý zatiaľ nebol oznámený, bráni Ukrajine od konca jari používať americké taktické raketové komplexy veľkého doletu (ATACMS) na ciele na území Ruska, uviedla z článku agentúra Unian.
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že opäť zvažuje uvalenie ekonomických sankcií na Rusko, no potenciálne i odstúpenie od mierových rokovaní. „Rozhodnem sa, čo urobíme, a bude to veľmi dôležité rozhodnutie, či už pôjde o masívne sankcie alebo masívne clá, alebo oboje, poprípade neurobíme nič a povieme, že je to váš boj,“ povedal Trump. Došlo k tomu po jeho summite so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a následnej schôdzke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami.
Šéf Bieleho domu dúfal, že zorganizuje i bilaterálne stretnutie medzi Putinom a Zelenským. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však v piatok pre portál NBC povedal, že nie je naplánovaná žiadna schôdzka so Zelenským. Podľa WSJ sa Biely dom snažil presvedčiť Putina, aby sa zapojil do mierových rokovaní, pričom mechanizmus v Pentagóne zabránil Ukrajine aj v útokoch na vzdialené ciele na ruskom území. Konečné slovo o použití zbraní s dlhým doletom má americký minister obrany Pete Hegseth, uviedol WSJ.
Ukrajina ani USA bezprostredne nereagovali na žiadosť o vyjadrenie k tejto záležitosti, doplnil Reuters.
6:25 V areáli jadrovej elektrárne Kursk v strednom Rusku vypukol v nedeľu po útoku ukrajinského dronu požiar, ktorý sa rýchlo podarilo uhasiť. Oheň podľa tlačovej služby elektrárne, ktorú cituje agentúra Reuters, poškodil pomocný transformátor a viedol k zníženiu prevádzkovej kapacity jedného z blokov.
„Bojové bezpilotné lietadlo patriace ozbrojeným silám Ukrajiny bolo zostrelené protivzdušnou obranou v blízkosti jadrovej elektrárne Kursk,“ uviedla tlačová služba vo vyhlásení na komunikačnej aplikácii Telegram. „Pri náraze dron explodoval, čo viedlo k poškodeniu pomocného transformátora.“
Tlačová služba oznámila, že nedošlo k žiadnym zraneniam, ale v dôsledku explózie bola kapacita bloku tri elektrárne znížená na 50 percent. Zničený dron tiež spôsobil požiar, ktorý bol medzičasom uhasený, dodala a zdôraznila, že úroveň radiácie v areáli a v jeho okolí neprekročili normálne limity.
Ruské ministerstvo obrany minulý týždeň v nedeľu uviedlo, že protivzdušná obrana za tento deň zneškodnila približne 300 ukrajinských dronov. Jeden z nich podľa Moskvy mieril aj na Smolenskú jadrovú elektráreň na západe Ruska.
Kyjev uvádza, že jeho útoky na území Ruska sú reakciou na pokračujúce ruské útoky na Ukrajinu. Ich cieľom je zničiť infraštruktúru, ktorá je považovaná za kľúčovú pre vojenské snahy Moskvy.
Ruská federálna televízna stanica Ren-TV s odvolaním sa na tlačovú službu elektrárne predtým informovala, že transformátor nie je súčasťou jadrovej časti elektrárne.