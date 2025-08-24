Pravda Správy Svet Severokórejský vodca Kim sa prizeral odpáleniu nových rakiet

Severokórejský vodca Kim Čong-un sa v nedeľu prizeral odpáleniu nových protilietadlových rakiet. Pchjongjang si tak chcel otestovať ich bojaschopnosť. Informovala o tom severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.

24.08.2025 07:06
Správa prichádza po tom, ako KĽDR obvinila Južnú Kóreu z vyvolávania napätia na hraniciach a pred pondelkovou schôdzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s juhokórejským prezidentom I Če-mjongom, pripomenula agentúra Reuters.

Kim na začiatku tohto mesiaca odsúdil spoločné vojenské cvičenie Spojených štátov a Južnej Kórey. Jeho zámerom podľa neho bolo udržať voči jeho krajine čo „najviac nepriateľský a konfrontačný“ kurz. Severokórejský vodca tiež sľúbil urýchliť jadrové zbrojenie.

Nové protilietadlové zbraňové systémy preukázali „rýchlu reakciu“ na vzdušné ciele, ako sú útočné drony a riadené strely, uviedla agentúra KCNA. Dodala, že ich „spôsob fungovania a reakcie je založený na jedinečnej a špeciálnej technológii,“ podrobnosti ale nepripojila.

Cvičenie sa koná tiež po tom, ako dnes juhokórejská armáda oznámila, že vystrelila varovné výstrely smerom k severokórejským vojakom, ktorí v utorok krátko prekročili spoločnú hranicu.

