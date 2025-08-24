Severokórejský vodca Kim sa prizeral odpáleniu nových rakiet

Správa prichádza po tom, ako KĽDR obvinila Južnú Kóreu z vyvolávania napätia na hraniciach a pred pondelkovou schôdzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s juhokórejským prezidentom I Če-mjongom, pripomenula agentúra Reuters.
Kim na začiatku tohto mesiaca odsúdil spoločné vojenské cvičenie Spojených štátov a Južnej Kórey. Jeho zámerom podľa neho bolo udržať voči jeho krajine čo „najviac nepriateľský a konfrontačný“ kurz. Severokórejský vodca tiež sľúbil urýchliť jadrové zbrojenie.
Nové protilietadlové zbraňové systémy preukázali „rýchlu reakciu“ na vzdušné ciele, ako sú útočné drony a riadené strely, uviedla agentúra KCNA. Dodala, že ich „spôsob fungovania a reakcie je založený na jedinečnej a špeciálnej technológii,“ podrobnosti ale nepripojila.
Cvičenie sa koná tiež po tom, ako dnes juhokórejská armáda oznámila, že vystrelila varovné výstrely smerom k severokórejským vojakom, ktorí v utorok krátko prekročili spoločnú hranicu.