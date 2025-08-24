Izraelský exminister Ganc vyzval na vytvorenie vlády jednoty kvôli rukojemníkom

Ganc, bývalý minister obrany, ktorý opustil vládu premiéra Benjamina Netanjahua v roku 2024 pre spory vo viacerých oblastiach, vyzval ostatných členov opozície k vytvoreniu šesťmesačnej vlády s cieľom oslobodiť rukojemníkov, píše DPA. Došlo k tomu po tom, čo krajne pravicoví členovia koalície údajne pohrozili rozpadom Netanjahuovej aliancie, ak premiér pristúpi na dohodou s Hamasom.
„Ak Netanjahu nebude súhlasiť (s dočasnou vládou), budeme aspoň vedieť, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách,“ povedal Ganc na tlačovej konferencii. Analytici sa domnievajú, že Netanjahu návrh neprijme, píše DPA.Čítajte viac Izrael začal obsadzovať Gazu. Netanjahu ju chce dobyť čo najskôr
Ganc povedal, že dočasná vláda národnej jednoty by mala začať svoju činnosť uzavretím dohody, ktorá privedie domov všetkých 50 rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gaze. Predpokladá sa však, že už len 20 z nich je nažive.
„Životy našich rukojemníkov sú v ohrození, ich čas sa kráti,“ povedal Ganc. Podľa jeho slov by po splnení tejto úlohy nasledovali nové voľby, ktoré by sa konali budúci rok vo vopred dohodnutom termíne.
Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok Hamasu a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili 1 200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Na jeseň 2023 a tento rok v januári a vo februári bola veľká časť rukojemníkov prepustená výmenou za palestínskych väzňov pri dvoch prímeriach.
Maariv: Netanjahuova vláda by sa rozpadla, ak by nesúhlasil s obsadením mesta Gaza
Izraelský premiér Netanjahu si uvedomuje, že keby neschválil plán na obsadenie mesta Gaza, jeho vláda by padla, uviedli pre izraelský denník Maariv zdroje z izraelskej armády. Podľa najnovšieho prieskumu denníka až 62 percent verejnosti verí, že súčasná vláda stratila dôveru väčšiny obyvateľstva.
„Netanjahu chápe, že bez (operácie v meste Gaza) nemôže udržať svoju vládu – tá by sa rozpadla,“ uviedol pre Maariv zdroj z oblasti obrany. Vojenský plán na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve schválil izraelský rezort obrany v stredu a odobril tiež povolanie približne 60.000 záložníkov. Izraelská armáda inváziu začala ešte v ten istý deň.
Prieskum denníka Maariv – vykonaný v stredu a vo štvrtok – položil viac ako 500 respondentom otázku, či si myslia, že izraelská vláda má v súčasnosti dôveru národa. Len 27 percent súhlasilo a 46 percent verí, že by mala podpísať komplexnú dohodu o ukončení vojny v Pásme Gazy.Čítajte viac Reuters, AFP: Netanjahu nariadil rokovať o prepustení rukojemníkov a ukončení vojny
Arabská spravodajská televízia al-Džazíra informovala, že podľa zdravotníkov v palestínskej enkláve zomrelo pri izraelských útokoch od sobotného skorého ráno najmenej 37 ľudí vrátane niekoľkých detí.Čítajte viac OSN v meste Gaza po prvýkrát oficiálne vyhlásila hladomor
Ministerstvo zdravotníctva pod správou militantného hnutia Hamas podľa Sky News uviedlo, že v priebehu posledných 24 hodín zomrelo v Pásme Gazy ďalších osem ľudí na podvýživu. Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) len v piatok oficiálne vyhlásila stav hladomoru v meste Gaza.