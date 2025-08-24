WP: Pentagón údajne plánuje nasadiť ozbrojené sily v Chicagu na boj so zločinom

Plán ministerstva obrany, na ktorom sa pracuje už niekoľko týždňov, zahŕňa viacero možností vrátane septembrovej mobilizácie najmenej niekoľkých tisíc členov Národnej gardy, uviedol WP s odvolaním sa na predstaviteľov oboznámených s touto záležitosťou.
„Chicago je jeden veľký neporiadok,“ povedal v piatok novinárom Trump, pričom sa podľa Reuters posmieval starostovi mesta. „A toto dáme do poriadku,“ podotkol prezident.
Pentagón v sobotu neskoro večer vo svojom vyhlásení uviedol, že „nebude špekulovať o ďalších operáciách“ a že ministerstvo stále spolupracuje s rôznymi agentúrami na „ochrane federálnych aktív a personálu“.Čítajte viac Trump avizoval zásadné vyhlásenie: Vo svojej „ego" šiltovke rečnil o poriadkoch v amerických mestách, MS vo futbale a Epsteinovi
J. B. Pritzker, guvernér štátu Illinois, kde sa nachádza aj Chicago, vo vyhlásení skonštatoval, že federálna vláda sa nezaujímala o to, či štát skutočne potrebuje pomoc. Vyhlásil, že neexistuje núdzová situácia, ktorá by si vyžadovala nasadenie Národnej gardy či iných vojenských síl.
„Donald Trump sa snaží vytvoriť krízu, politizovať Američanov, ktorí slúžia v uniforme, a naďalej zneužíva svoju moc, aby odpútal pozornosť od utrpenia, ktoré spôsobuje pracujúcim rodinám,“ povedal Pritzker podľa Reuters.
Starosta Brandon Johnson v piatok podotkol, že mesto sa vážne obáva dopadu akéhokoľvek nezákonného nasadenia Národnej gardy. „Problém s prezidentovým prístupom je ten, že je nekoordinovaný, neopodstatnený a nezmyselný,“ povedal starosta. Dodal, že za posledný rok klesol počet vrážd v Chicagu o viac ako 30 percent, množstvo lúpeží o 35 percent a streľby o takmer 40 percent.