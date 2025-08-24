WSJ: Pentagon už mesiace bráni Kyjevu páliť americké strely na územie Ruska. Trump sklamaný z Putina naznačil zmenu

Od tohtoročnej jari však ukrajinská armáda podľa WSJ tieto strely na ruské územie odpaľovať nemohla. Minimálne v jednom prípade chcela použiť strely ATACMS s doletom takmer 300 kilometrov proti cieľu na ruskom území, ale bola odmietnutá, cituje denník činiteľa. Konečné slovo v tom, či Ukrajina môže použiť strely ATACMS na útok na Rusko, má podľa denníka minister obrany Pete Hegseth.
Pentagon ani Kyjev tieto informácie zatiaľ nekomentoval.
Bidenova administratíva poskytla Ukrajine od roku 2023 stovky striel ATACMS, píše WSJ. Pôvodne na ne Washington uvalil obmedzenia týkajúce sa útokov na ruské územie, ale tie podľa neho zrušil vlani po tom, ako sa do bojov proti Ukrajine zapojili na ruskej strane severokórejskí vojaci. Posledné strely ATACMS, ktoré Bidenova administratíva pre Kyjev uvoľnila, dorazili na Ukrajinu podľa amerických predstaviteľov na jar a Ukrajina ich má už len malú zásobu, napísal denník.Čítajte viac Po ukrajinských útokoch lámu ceny benzínu v Rusku rekordy
Súčasný prezident Donald Trump sa vrátil do Bieleho domu tento rok v januári. Už pred tým dával najavo, že nesúhlasí s povolením, aby Ukrajinci útočili na ciele vo vnútri Ruska s nasadením amerických zbraní, ako sú strely ATACMS.Čítajte viac Mier na Ukrajine: dohoda nie je na dosah, ale možno ju postrážia západní vojaci
„Je veľmi ťažké, ak nie nemožné, vyhrať vojnu bez útokov na krajinu útočníka. Je to ako skvelý športový tím, ktorý má fantastickú obranu, ale nesmie hrať ofenzívne. Nemá šancu na víťazstvo,“ napísal tento týždeň Trump na sociálnej sieti, pričom niektoré médiá jeho slová vyložili ako možný návrh, aby Ukrajinci prešli do ofenzívy v čase, keď sa Rusko vzpiera jeho mierovému úsiliu. Americkí predstavitelia však uviedli, že Trumpovo vyhlásenie nesignalizuje zmenu politiky, napísal WSJ.
Ukrajina medzitým vyvíja vlastné zbrane dlhého doletu, napríklad drony, ktoré používa na údery na ruské územie. A ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred pár dňami uviedol, že Ukrajina testuje svoju novú strelu s plochou dráhou letu nazvanú Flamingo, ktorá by mohla doletieť až do vzdialenosti 3000 kilometrov.