Počasie, aké na dovolenke určite nechcete. Lejaky s krupobitím udreli na Jadrane

Prudkú vlnu nepriaznivého počasia poháňal príchod vetra bóra v nízko položených vrstvách, napísal portál imeteo.sk.Čítajte viac VIDEO: V Tatrách nasnežilo, Slovensko čaká v najbližších dňoch chladnejšie počasie. V Česku mrzlo a padli rekordy
Búrky, ktoré zostupovali zo severovýchodu smerom k talianskemu pobrežiu a čiastočne cez centrálno-západnú Pádsku nížinu a predhorie, zasiahli pobrežné oblasti medzi Benátskom a Emilia-Romagna s mimoriadnou intenzitou.Čítajte viac Hurikán Erin sa rúti na Európu. Meteorológovia sú v strehu, môže ovplyvniť aj počasie na Slovensku
Nárazy vetra dosiahli rýchlosť viac ako 100 km/h na pobreží Emilia-Romagna s maximálnou rýchlosťou 122 km/h v Bellaria-Igea Marina, kde bolo vyvrátených množstvo stromov. Škody spôsobené padajúcimi stromami a konármi boli hlásené aj pozdĺž pobrežia Ravenna a Forlì-Cesena.
V oblasti Rimini padali krúpy a fúkal silný vietor. Prudký lejak spôsobil záplavy v mestách a vážne narušenie dopravy. V centre mesta napršalo 90 mm zrážok.
Silné záplavy boli hlásené aj v mestách Torre Pedrera, Bellaria-Igea Marina, Cesenatico a Riccione. Pozastavená je aj železničná doprava.
V Cavalline v oblasti Benátok spôsobila búrka sprevádzaná nárazmi vetra s rýchlosťou okolo 100 km/h pád niekoľkých stromov. Silné krupobitie potrápilo aj susedné Slovinsko.