Pravda Správy Svet Počasie, aké na dovolenke určite nechcete. Lejaky s krupobitím udreli na Jadrane

Počasie, aké na dovolenke určite nechcete. Lejaky s krupobitím udreli na Jadrane

Dovolenkári na severnom pobreží Jadranského mora od Slovinska cez Benátky až po Rimini v sobotu zažili poriadne búrlivé počasie.

24.08.2025 10:45
debata
Počasie na víkend: Chladné, niekde aj prízemný mráz
Video

Prudkú vlnu nepriaznivého počasia poháňal príchod vetra bóra v nízko položených vrstvách, napísal portál imeteo.sk.

shmu Čítajte viac VIDEO: V Tatrách nasnežilo, Slovensko čaká v najbližších dňoch chladnejšie počasie. V Česku mrzlo a padli rekordy

Búrky, ktoré zostupovali zo severovýchodu smerom k talianskemu pobrežiu a čiastočne cez centrálno-západnú Pádsku nížinu a predhorie, zasiahli pobrežné oblasti medzi Benátskom a Emilia-Romagna s mimoriadnou intenzitou.

USA počasie hurikán Erin príchod Čítajte viac Hurikán Erin sa rúti na Európu. Meteorológovia sú v strehu, môže ovplyvniť aj počasie na Slovensku

Nárazy vetra dosiahli rýchlosť viac ako 100 km/h na pobreží Emilia-Romagna s maximálnou rýchlosťou 122 km/h v Bellaria-Igea Marina, kde bolo vyvrátených množstvo stromov. Škody spôsobené padajúcimi stromami a konármi boli hlásené aj pozdĺž pobrežia Ravenna a Forlì-Cesena.

V neznámom kúte Talianska sa zrazu obloha sfarbila do ružovej a fialovej. Takýto záber na západ slnka neuvidíte hocikde
Video

V oblasti Rimini padali krúpy a fúkal silný vietor. Prudký lejak spôsobil záplavy v mestách a vážne narušenie dopravy. V centre mesta napršalo 90 mm zrážok.

Silné záplavy boli hlásené aj v mestách Torre Pedrera, Bellaria-Igea Marina, Cesenatico a Riccione. Pozastavená je aj železničná doprava.

V Cavalline v oblasti Benátok spôsobila búrka sprevádzaná nárazmi vetra s rýchlosťou okolo 100 km/h pád niekoľkých stromov. Silné krupobitie potrápilo aj susedné Slovinsko.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Jadranské more