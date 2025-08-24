VIDEO: Mariňáci vztýčili v okupovanej Chersonskej oblasti vlajku Ukrajiny

„Posádka úderných bezpilotných lietadiel práporu bezpilotných systémov 39. samostatnej prieskumnej brigády 30. námornej pechoty inštalovala štátnu vlajku Ukrajiny v dočasne okupovanej časti Chersonskej oblasti," informovali na Facebooku Obranné sily Ukrajiny.
Zároveň zverejnili video z inštalácie vlajky. „Toto nie je len vlajka, je to symbol našej nezdolnosti a odhodlania. Veje nad našou krajinou, pretože bola, je a vždy bude ukrajinská," dodali.
Vojaci práporu bezpilotných systémov „Rugby Team“ zo 129. motostreleckej brigády vztýčili modro-žlté vlajky aj na územiach etnických Ukrajincov v obciach Gornal a Gujevo v Kurskej oblasti Ruskej federácie, všíma si portál novinky.cz.
„Teraz vejú nad Gornalom a Gujevom – ako symbol neporaziteľnosti, ako pripomienka nepriateľovi: Ukrajina nikdy nezabúda a vždy si vezme späť, čo jej patrí,“ uviedli vojaci na Facebooku.
V sobotu večer sa v ukrajinských farbách na počesť Dňa štátnej vlajky rozsvietila budova Európskej rady v Bruseli.
„Vážení obyvatelia Ukrajiny, dnes večer žiari budova Europa vo vašich národných farbách – modrej a žltej – ako symbol našej neochvejnej podpory. V predvečer vášho Dňa nezávislosti vzdávame hold vašej odvahe, vašej odolnosti a vašej európskej budúcnosti," napísal na sieti X predseda Európskej rady Antonio Costa.
Deň vlajky sa na Ukrajine oslavuje od roku 2004 vždy 23. augusta, deň pred sviatkom Dňa nezávislosti. Sviatok zaviedol dekrétom prezident Leonid Kučma na uctenie storočných dejín vzniku ukrajinského štátu a štátnych symbolov nezávislej Ukrajiny a tiež na podporu úcty občanov k štátnym symbolom Ukrajiny.