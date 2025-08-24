Pri explózii v moskovskom obchodnom dome pre deti zomrel človek

Server ruskej televízie RBK napísal, že na druhom poschodí obchodného domu vybuchla bomba s héliom. To sa používa napríklad na plnenie balónikov.
Známy obchodný dom stojí neďaleko sídla ruskej tajnej služby FSB a je považovaný za najväčší obchodný komplex v Rusku špecializovaný na detský tovar. Je v ňom 140 obchodov, detské múzeum a dve desiatky kaviarní a reštaurácií.
Dom Detskij mir bol prvý raz otvorený v roku 1957 a v tomto storočí prešiel veľkou rekonštrukciou, po ktorej v ňom môžu ľudia znovu nakupovať od roku 2015, napísal server RBK.