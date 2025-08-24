Pravda Správy Svet Pri explózii v moskovskom obchodnom dome pre deti zomrel človek

Jeden človek zomrel a ďalší traja utrpeli zranenia pri explózii v obchodnom dome Detskij mir (Detský svet) v Moskve. Veľký obchodný dom, v ktorom sú desiatky obchodov aj rad reštaurácií, okamžite evakuovali, informovali miestne médiá.

24.08.2025 13:13
Server ruskej televízie RBK napísal, že na druhom poschodí obchodného domu vybuchla bomba s héliom. To sa používa napríklad na plnenie balónikov.

Známy obchodný dom stojí neďaleko sídla ruskej tajnej služby FSB a je považovaný za najväčší obchodný komplex v Rusku špecializovaný na detský tovar. Je v ňom 140 obchodov, detské múzeum a dve desiatky kaviarní a reštaurácií.

Dom Detskij mir bol prvý raz otvorený v roku 1957 a v tomto storočí prešiel veľkou rekonštrukciou, po ktorej v ňom môžu ľudia znovu nakupovať od roku 2015, napísal server RBK.

