Vance: Rusi súhlasili s ukrajinskou celistvosťou po vojne

„Myslím si, že Rusi urobili významné ústupky prezidentovi Trumpovi prvýkrát po tri a pol roku konfliktu,“ uviedol Vance. Rusko podľa neho preukázalo ochotu byť viac flexibilné vo svojich požiadavkách. Podľa neho Trump, ktorý sa minulý týždeň stretol na Aljaške s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, vedie veľmi energickú diplomaciu.
„Medzi tým, čo uznali, je aj to, že Ukrajina bude mať po vojne územnú celistvosť,“ uviedol Vance príklad jedného z ústupkov. Moskva podľa neho tiež uznala, že Ukrajina bude mať po vojne bezpečnostné záruky. Vance pritom poznamenal, že Spojené štáty zohrajú aktívnu úlohu v snahe, aby Ukrajina získala bezpečnostné záruky, znovu však vylúčil účasť amerických vojakov na bezpečnostných misiách v krajine.Čítajte viac Mier na Ukrajine: dohoda nie je na dosah, ale možno ju postrážia západní vojaci
Vance v rozhovore priznal, že doterajšie ústupky pre ukončenie vojny nestačia. „Rokovania idú hore a dole,“ uviedol s tým, že je možné, že Trumpove diplomatické snahy nakoniec nebudú mať úspech. „Ak narazíme do múru, tak budeme pokračovať v procese vyjednávania, používania pák,“ vyhlásil. Poukázal pritom na clá, ktoré Trumpova administratíva zaviedla voči Indii pre jej nákupy ruskej ropy.Čítajte viac Ukrajinská expertka: Zelenskyj Trumpovi vysvetľoval, že Rusko nie je také silné
Trump v piatok povedal, že počká dva týždne, či nastane pokrok v snahe o zastavenie bojov na Ukrajine. Zároveň znovu nevylúčil, že v prípade neúspechu diplomacie a pokračovania bojov zavedie voči Rusku masívne sankcie. Nevylúčil však ani možnosť, že by sa Spojené štáty mohli prestať o rusko-ukrajinskú vojnu zaujímať.Čítajte viac Po ukrajinských útokoch lámu ceny benzínu v Rusku rekordy