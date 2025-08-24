Pravda Správy Svet Vance: Rusi súhlasili s ukrajinskou celistvosťou po vojne

Vance: Rusi súhlasili s ukrajinskou celistvosťou po vojne

Rusko súhlasilo, že bude po vojne rešpektovať územnú celistvosť Ukrajiny. Dnes to povedal americký viceprezident J. D. Vance, ktorý v rozhovore so stanicou NBC spomínal niektoré ústupky, ktoré podľa neho urobila Moskva pri rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Vance však pripustil, že vyjednávanie s Ruskom má striedavé úspechy.

24.08.2025 17:49
„Myslím si, že Rusi urobili významné ústupky prezidentovi Trumpovi prvýkrát po tri a pol roku konfliktu,“ uviedol Vance. Rusko podľa neho preukázalo ochotu byť viac flexibilné vo svojich požiadavkách. Podľa neho Trump, ktorý sa minulý týždeň stretol na Aljaške s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, vedie veľmi energickú diplomaciu.

Prezident USA Donald Trump a jeho ruský...
Šéf Bieleho domu niekoľkokrát zatlieskal,...
+12Americký prezident Donald Trump privítal...

„Medzi tým, čo uznali, je aj to, že Ukrajina bude mať po vojne územnú celistvosť,“ uviedol Vance príklad jedného z ústupkov. Moskva podľa neho tiež uznala, že Ukrajina bude mať po vojne bezpečnostné záruky. Vance pritom poznamenal, že Spojené štáty zohrajú aktívnu úlohu v snahe, aby Ukrajina získala bezpečnostné záruky, znovu však vylúčil účasť amerických vojakov na bezpečnostných misiách v krajine.

Vance v rozhovore priznal, že doterajšie ústupky pre ukončenie vojny nestačia. „Rokovania idú hore a dole,“ uviedol s tým, že je možné, že Trumpove diplomatické snahy nakoniec nebudú mať úspech. „Ak narazíme do múru, tak budeme pokračovať v procese vyjednávania, používania pák,“ vyhlásil. Poukázal pritom na clá, ktoré Trumpova administratíva zaviedla voči Indii pre jej nákupy ruskej ropy.

Trump v piatok povedal, že počká dva týždne, či nastane pokrok v snahe o zastavenie bojov na Ukrajine. Zároveň znovu nevylúčil, že v prípade neúspechu diplomacie a pokračovania bojov zavedie voči Rusku masívne sankcie. Nevylúčil však ani možnosť, že by sa Spojené štáty mohli prestať o rusko-ukrajinskú vojnu zaujímať.

