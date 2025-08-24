Zelenskyj nepriamo priznal, že prestane útočiť na ropovod Družba, až keď mu Orbán otvorí dvere do EÚ

Ukrajinský líder dostal v nedeľu na tlačovke otázku, či najnovšie útoky na Družbu, cez ktorú tečie ropa aj na Slovensko, zvýšili šance Kyjeva, že Budapešť zruší svoje veto na vstup Ukrajiny do Európskej únie. „Vždy sme podporovali družbu medzi Ukrajinou a Maďarskom a teraz existencia Družby závisí od pozície Maďarska," citovali Zelenského ukrajinské médiá.
Ukrajinská armáda v noci 22. augusta už tretíkrát ostreľovala ropovod Družba, čo obmedzilo plynulé dodávky ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska. Pri poslednom údere vypukol požiar na infraštruktúre v Brjanskej oblasti. Vláda Roberta Fica aj kabinet Viktora Orbána dôrazne protestovali proti týmto útokom.
Orbánova vláda odmieta nielen vstup Ukrajiny do NATO, ale aj do EÚ. „Nechceme zmeniť najbezpečnejší štát v Európe na hniezdo (ukrajinskej) mafie. Nechceme, aby peniaze Maďarov išli cez Brusel na Ukrajinu. Nie, nie a nie." Zároveň tvrdil, že členstvo Ukrajiny v únii by s jej lacnou produkciou viedlo k likvidácii maďarského poľnohospodárstva," vyhlásil Orbán napríklad v máji tohto roku. Tvrdí, že vstup susedného štátu, ktorý už viac ako tri roky čelí ruskej invázii, by vtiahol Maďarsko do vojny. „Ukrajinské členstvo v EÚ je našou najväčšou hrozbou," zdôraznil vtedy maďarský premiér.