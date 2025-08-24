Pravda Správy Svet Pred domami izraelských ministrov sa konali protivojnové demonštrácie

Príbuzní rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy demonštrovali v nedeľu pred rezidenciami izraelských ministrov, žiadajúc prímerie a dohodu s palestínskou militantnou organizáciou Hamas o prepustení zajatcov.

24.08.2025 19:05
Demonštrant protestuje proti vláde izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a žiada prepustenie rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy v Tel Avive v sobotu 23. augusta 2025.
„Ďalšie odklady nebudeme tolerovať. Počúvajte ľudí: ukončite túto vojnu a priveďte všetkých domov,“ uvádza sa vo vyhlásení Fóra rodín rukojemníkov a nezvestných osôb.

Demonštranti sa zhromaždili pred domami šiestich členov vlády vrátane ministra obrany Jisraela Kaca a ministra zahraničných vecí Gideona Saara. Na utorok je v Izraeli naplánovaný ďalší veľký celonárodný protestný deň.

Hamas v pondelok oznámil, že súhlasil s novým návrhom sprostredkovateľov na prímerie. Podľa správ médií ide o upravenú verziu návrhu, ktorý predtým vyjednal americký osobitný vyslanec Steve Witkoff. Návrh podľa správ zahŕňa 60-dňové prímerie, počas ktorého bude najskôr prepustených desať rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov.

V Pásme Gazy je stále zadržiavaných celkovo 50 rukojemníkov, z ktorých je podľa odhadov nažive len 20. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu medzitým schválil plán na dobytie mesta Gaza a zároveň začal nové rokovania s Hamasom.

