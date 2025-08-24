Lavrov načrtol podmienky mieru: Chce bezpečnostné záruky a žiadne NATO. Tvrdí, že Zelenskyj nemá legitimitu

Ruský minister zahraničia v rozhovore vyhlásil, že bezpečnosť Ukrajiny by mala garantovať skupina štátov, ktorú budú tvoriť okrem iného aj členovia BR OSN – Spojené kráľovstvo, Čína, Francúzsko, Rusko a Spojené štáty. Takáto skupina by podľa neho mohla zahŕňať aj Nemecko, Turecko alebo ďalšie krajiny.Čítajte viac Vance: Rusi súhlasili s ukrajinskou celistvosťou po vojne
„Ručitelia by zaručovali bezpečnosť Ukrajiny, ktorá musí byť neutrálna, nesmie byť členom žiadneho vojenského bloku a nesmie vlastniť jadrové zbrane,“ citovalo ruské ministerstvo zahraničia Lavrova. Ten dodal, že pre Rusko je členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii neprijateľné a že Moskva žiada záruky ochrany rusky hovoriacich ľudí na Ukrajine. Podľa Lavrova je medzi Moskvou a Kyjevom na mieste aj diskusia o územných zmenách.Čítajte viac Mier na Ukrajine: dohoda nie je na dosah, ale možno ju postrážia západní vojaci
Lavrov pre NBC News taktiež povedal, že o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu sa ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump zhovárali aj na summite na Aljaške. Putin podľa neho počas diskusie upozornil na neúspešné rokovania v Istanbule v roku 2022, na ktorých Rusko a Ukrajina rokovali o trvalej neutralite Kyjeva výmenou za bezpečnostné záruky od piatich stálych členov BR OSN.
Lavrov tiež vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nemá legitimitu potrebnú na podpisovanie právnych dokumentov s Ruskom. „Uznávame ho (Zelenského) ako faktického lídra režimu a v tejto pozícii sme pripravení sa s ním stretnúť. Pokiaľ však ide o podpisovanie právnych dokumentov… Keď dôjde k podpisovaniu dokumentov, musí mať každý jasno v tom, že osoba, ktorá ich bude podpisovať, má legitimitu,“ uviedol Lavrov.
Dodal, že bez ohľadu na to, kedy sa lídri bojujúcich krajín stretnú, „otázka, kto bude na ukrajinskej strane podpisovať dohodu, je mimoriadne vážna“. Lavrov v piatok povedal, že ruský vodca Vladimir Putin je „pripravený stretnúť sa so Zelenským, keď bude hotový program summitu“.Čítajte viac Po ukrajinských útokoch lámu ceny benzínu v Rusku rekordy
Lavrov v nedeľu obvinil západné krajiny zo snahy zabrániť mierovým rokovaniam. Ukrajinských predstaviteľov tiež obvinil z narušovania procesu, na ktorom sa zhodli Trump s Putinom.
„Hľadajú len zámienku, aby zablokovali rokovania,“ vyhlásil Lavrov v rozhovore pre štátnu televíziu Rusko-1, ktorý bol odvysielaný v nedeľu na platforme Telegram.
Ukrajinského prezidenta kritizoval za to, že „tvrdohlavo trvá na svojom, kladie podmienky a za každú cenu požaduje okamžité stretnutie“ so svojím ruským náprotivkom Putinom.
Lavrov ukrajinských predstaviteľov tiež obvinil z „pokusov narušiť proces, ktorý stanovili prezidenti Putin a Trump a ktorý priniesol veľmi dobré výsledky“. „Dúfame, že tieto pokusy budú zmarené,“ dodal.Čítajte viac Ukrajinská expertka: Zelenskyj Trumpovi vysvetľoval, že Rusko nie je také silné
Agentúra Reuters minulý týždeň informovala, že Putin požaduje od Ukrajiny, aby sa vzdala celého regiónu Donbas, zriekla sa ambícií vstúpiť do NATO, zostala neutrálna a nevpustila na svoje územie vojská západných krajín.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zas v nedeľu po boku kanadského premiéra Marka Carneyho vyhlásil, že prítomnosť cudzích vojsk na Ukrajine po ukončení vojny je pre Kyjev dôležitá.Čítajte viac ONLINE: Syrskyj informoval o oslobodení troch obcí v Doneckej oblasti. Prekvapenie pre Rusov, komentoval Zelenskyj