Pravda Správy Svet Čo skrýva veľká škvrna na Trumpovej ruke? Zdravie prezidenta USA je opäť témou

Čo skrýva veľká škvrna na Trumpovej ruke? Zdravie prezidenta USA je opäť témou

V uplynulých dňoch vzbudili pozornosť zábery amerického prezidenta Donalda Trumpa, na ktorých má pravú ruku nápadne natretú béžovým krémom. Podľa Bieleho domu je príčinou podráždenie spôsobené častým podávaním rúk.

24.08.2025 20:25
Trump, ruka, škvrna Foto: ,
Americký prezident Donald Trump pritiahol pozornosť veľkou škvrnou make-upu na pravej ruke.
debata (6)

Takéto vysvetlenie by však u úplne zdravého človeka neobstálo, hoci to pravdepodobne súvisí s diagnózou, ktorá je známa už mesiac. Nedávne lekárske vyšetrenie u Trumpa odhalilo chronickú žilovú nedostatočnosť, píše web idnes.cz.

Trump víta Zelenského v Bielom dome
Video

Pozornosť médií pritiahol Trump počas návštevy washingtonského múzea a neskôr počas toho istého dňa počas akcie venovanej majstrovstvám sveta vo futbale v Oválnej pracovni, pretože si držal ľavú ruku položenú na pravej. Buď, aby skryl vrstvu make-upu alebo, aby sa držal za boľavé miesto. To môže vzniknúť pri napichnutí žily, či už kvôli vnútrožilovej aplikácii lieku alebo živín, alebo pri odbere krvi, keďže u seniorov vo vysokom veku je ťažké „nájsť žilu“ na predlaktí a preto sa berie z chrbta ruky. Potom na chrbte ruky vzniká výrazná podliatina.

Donald Trump počas vystúpenia v Oválnej pracovni. Foto: SITA/AP, Jacquelyn Martin
Trump, ruka, ruky Donald Trump počas vystúpenia v Oválnej pracovni.

V reakcii na špekulácie o nedávnych fotografiách, na ktorých sú viditeľné modriny na Trumpovej ruke, hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že ide o mierne podráždenie mäkkých tkanív spôsobené častým podávaním rúk a užívaním aspirínu, ktorý patrí k štandardnej kardiovaskulárnej prevencii.“

Stretnutie Trump - Putin, potriasli si rukou na letisku
Video

Trump v apríli absolvoval pravidelnú lekársku prehliadku. Jeho lekár Sean Barbabella vtedy uviedol, že prezident je „vo vynikajúcej kondícii“.

Facebook X.com 6 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Donald Trump