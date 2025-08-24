Čo skrýva veľká škvrna na Trumpovej ruke? Zdravie prezidenta USA je opäť témou

Takéto vysvetlenie by však u úplne zdravého človeka neobstálo, hoci to pravdepodobne súvisí s diagnózou, ktorá je známa už mesiac. Nedávne lekárske vyšetrenie u Trumpa odhalilo chronickú žilovú nedostatočnosť, píše web idnes.cz.
Pozornosť médií pritiahol Trump počas návštevy washingtonského múzea a neskôr počas toho istého dňa počas akcie venovanej majstrovstvám sveta vo futbale v Oválnej pracovni, pretože si držal ľavú ruku položenú na pravej. Buď, aby skryl vrstvu make-upu alebo, aby sa držal za boľavé miesto. To môže vzniknúť pri napichnutí žily, či už kvôli vnútrožilovej aplikácii lieku alebo živín, alebo pri odbere krvi, keďže u seniorov vo vysokom veku je ťažké „nájsť žilu“ na predlaktí a preto sa berie z chrbta ruky. Potom na chrbte ruky vzniká výrazná podliatina.
V reakcii na špekulácie o nedávnych fotografiách, na ktorých sú viditeľné modriny na Trumpovej ruke, hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že ide o mierne podráždenie mäkkých tkanív spôsobené častým podávaním rúk a užívaním aspirínu, ktorý patrí k štandardnej kardiovaskulárnej prevencii.“
Trump v apríli absolvoval pravidelnú lekársku prehliadku. Jeho lekár Sean Barbabella vtedy uviedol, že prezident je „vo vynikajúcej kondícii“.