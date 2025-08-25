Pravda Správy Svet Viac ako tri roky v zajatí videl iba betón. Ukrajinci vidia hrdinu v bývalom starostovi, ktorého Rusi nezlomili

Viac ako tri roky v zajatí videl iba betón. Ukrajinci vidia hrdinu v bývalom starostovi, ktorého Rusi nezlomili

Volodymyr Mykolajenko vyzerá na nepoznanie. Pred niekoľkými rokmi mierne zavalitý elegán sa zmenil na veľmi chudého a zúboženého muža. Šesťdesiatnik, ktorý nosil oblek, sa teraz podobá na bezdomovca. Nečudo. Veď prežil viac ako tri roky v ruskom zajatí.

25.08.2025 10:00
Russia Ukraine War Foto:
Ukrajinskí vojaci, ktorých Rusko prepustilo na slobodu v rámci dvojstrannej výmeny vojnových zajatcov. Medzi oslobodenými sa nachádzali aj civilisti, jedným z nich bol bývalý starosta Chersonu Volodymyr Mykolajenko (na snímke nie je).
debata
Rusi chcú celý Doneck? Z ich tankov tam robia Ukrajinci šrot
Video

Mykolajenko sa vrátil domov v rámci najnovšej výmeny vojnových zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou. Uniesli ho krátko po tom, čo Putinova armáda vo februári 2022 spustila inváziu. V rokoch 2014 – 2020 vykonával funkciu starostu Chersonu. Toto mesto, ktoré sa nachádza na juhu Ukrajiny, ruskí vojaci obsadili už 2. marca 2022. Mykolajenko sa zapojil do statočného, ale beznádejného odporu miestnych obyvateľov, ktorí sa snažili blokovať prístupové cesty do Chersonu.

Po okupácii mesta mu ponúkli spoluprácu. Vlastne kolaboráciu. Oslovil ho kolaborant Kirill Stremousov, ktorý sa stal zastupcom šéfa okupačnej správy. Mykolajenka však nezlomil. Pomstili sa mu: „Rusi ho zajali 18. apríla 2022," napísal server New Voice.

Zelenskyj Čítajte viac Ukrajinská expertka: Zelenskyj Trumpovi vysvetľoval, že Rusko nie je také silné

Najprv ho odviekli kamsi na Krym a potom do Ruska. Príbuzní potom o ňom niekoľko mesiacov vôbec nič nevedeli. Čiže ani nemohli tušiť, či zostal nažive.

Medzinárodný Červený kríž v novembri 2022 zistil, že Mykolajenko sa nachádza v ruskom zajatí. Neskôr vysvitlo, že medzitým mal možnosť vrátiť sa domov, ale šancu nevyužil. V rámci výmeny zajatcov totiž prenechal miesto inému Ukrajincovi. V máji tohto roku sa o tom zmienila jeho príbuzná Anna Samčuková. „Vzdal sa príležitosti dostať sa na slobodu v prospech muža, s ktorým sa nachádzal v jednej cele. Ten mal gangrénu nohy a Mykolajenko sa oňho obával, že by mohol zomrieť," povedala na podujatí, ktoré organizovala Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

Ukrajina, drony Čítajte viac Po ukrajinských útokoch lámu ceny benzínu v Rusku rekordy

Rusi potom opakovane nezaraďovali Mykolajenka na zoznam vymieňaných zajatcov. Možno si povedali, že keď odmietol raz, druhú možnosť mu neposkytnú. Nakoniec sa predsa len dočkal: domov sa vrátil v nedeľu 24. augusta, keď si Ukrajinci pripomínajú svoj štátny sviatok Deň nezávislosti.

Andrij Jermak, šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, poďakoval Mykolajenkovi po jeho prepustení na slobodu za neochvejnú vernosť vlasti. Na sociálnej sieti Telegram zdôraznil, že napriek svojej veľmi ťažkej situácii nezradil Ukrajinu. Potešilo sa aj vedenie Chersonu, ktoré vydalo vyhlásenie príchode exstarostu domov: „Zajatie ho nezlomilo. Nestal sa bábkou v rukách ruských propagandistov."

Zelenskyj Čítajte viac Mier na Ukrajine: dohoda nie je na dosah, ale možno ju postrážia západní vojaci

Po bezmála tri a pol roku v zajatí je z bacuľatého muža chlapík s prepadnutými lícami. Zjavne trpel podvýživou. V očiach dohola ostrihaného človeka, ktorý mal kedysi hustú čiernu hrivu na hlave, však vidieť obrovskú radosť. Pochopiteľne. Snímky a videonahrávky po návrate na slobodu boli dojímavé. Nevynímajúc prvé slová Mykolajenka. „V posledných rokoch som nevidel nič iné, ako sú len betónové múry," poznamenal o ťažkom živote v zajatí. „Stále som uvažoval nad tým, ako bude vyzerať deň, keď sa druhýkrát narodím. Je skvelé, že pripadá na Deň nezávislosti. A moja matka bude mať zajtra narodeniny – oslávi 91 rokov. Veľmi ju ľúbim,"citoval ho server Hlavred.

J.D. Vance Čítajte viac Vance: Rusi súhlasili s ukrajinskou celistvosťou po vojne

Na záver dve poznámky. Prvá: Cherson, ktorý 65-ročný Mykolajenko nosí vo svojom srdci, sa nachádza znovu pod ukrajinskou kontrolou už od jesene 2022, keď sa podarilo z mesta vytlačiť ruských vojakov. Druhá: kolaborant Stremousov, ktorý presviedčal exstarostu, aby sa pridal na opačnú stranu, dopadol najhoršie. Na konci roku 2022 zomrel za nevyjasnených okolností. Zabil ho výbuch alebo nejaký iný útok. Kolaborant leží v hrobe, nezlomný Mykolajenko sa dočkal slobody…

Zelenskyj, Carney, Zelenská Čítajte viac 1 278. deň: Kyjev informoval o oslobodení štyroch obcí v Doneckej oblasti. Prekvapenie pre Rusov, komentoval Zelenskyj

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine #Cherson