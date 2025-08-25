Viac ako tri roky v zajatí videl iba betón. Ukrajinci vidia hrdinu v bývalom starostovi, ktorého Rusi nezlomili

Mykolajenko sa vrátil domov v rámci najnovšej výmeny vojnových zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou. Uniesli ho krátko po tom, čo Putinova armáda vo februári 2022 spustila inváziu. V rokoch 2014 – 2020 vykonával funkciu starostu Chersonu. Toto mesto, ktoré sa nachádza na juhu Ukrajiny, ruskí vojaci obsadili už 2. marca 2022. Mykolajenko sa zapojil do statočného, ale beznádejného odporu miestnych obyvateľov, ktorí sa snažili blokovať prístupové cesty do Chersonu.
Po okupácii mesta mu ponúkli spoluprácu. Vlastne kolaboráciu. Oslovil ho kolaborant Kirill Stremousov, ktorý sa stal zastupcom šéfa okupačnej správy. Mykolajenka však nezlomil. Pomstili sa mu: „Rusi ho zajali 18. apríla 2022," napísal server New Voice.
Najprv ho odviekli kamsi na Krym a potom do Ruska. Príbuzní potom o ňom niekoľko mesiacov vôbec nič nevedeli. Čiže ani nemohli tušiť, či zostal nažive.
Medzinárodný Červený kríž v novembri 2022 zistil, že Mykolajenko sa nachádza v ruskom zajatí. Neskôr vysvitlo, že medzitým mal možnosť vrátiť sa domov, ale šancu nevyužil. V rámci výmeny zajatcov totiž prenechal miesto inému Ukrajincovi. V máji tohto roku sa o tom zmienila jeho príbuzná Anna Samčuková. „Vzdal sa príležitosti dostať sa na slobodu v prospech muža, s ktorým sa nachádzal v jednej cele. Ten mal gangrénu nohy a Mykolajenko sa oňho obával, že by mohol zomrieť," povedala na podujatí, ktoré organizovala Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
Rusi potom opakovane nezaraďovali Mykolajenka na zoznam vymieňaných zajatcov. Možno si povedali, že keď odmietol raz, druhú možnosť mu neposkytnú. Nakoniec sa predsa len dočkal: domov sa vrátil v nedeľu 24. augusta, keď si Ukrajinci pripomínajú svoj štátny sviatok Deň nezávislosti.
Andrij Jermak, šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, poďakoval Mykolajenkovi po jeho prepustení na slobodu za neochvejnú vernosť vlasti. Na sociálnej sieti Telegram zdôraznil, že napriek svojej veľmi ťažkej situácii nezradil Ukrajinu. Potešilo sa aj vedenie Chersonu, ktoré vydalo vyhlásenie príchode exstarostu domov: „Zajatie ho nezlomilo. Nestal sa bábkou v rukách ruských propagandistov."
Po bezmála tri a pol roku v zajatí je z bacuľatého muža chlapík s prepadnutými lícami. Zjavne trpel podvýživou. V očiach dohola ostrihaného človeka, ktorý mal kedysi hustú čiernu hrivu na hlave, však vidieť obrovskú radosť. Pochopiteľne. Snímky a videonahrávky po návrate na slobodu boli dojímavé. Nevynímajúc prvé slová Mykolajenka. „V posledných rokoch som nevidel nič iné, ako sú len betónové múry," poznamenal o ťažkom živote v zajatí. „Stále som uvažoval nad tým, ako bude vyzerať deň, keď sa druhýkrát narodím. Je skvelé, že pripadá na Deň nezávislosti. A moja matka bude mať zajtra narodeniny – oslávi 91 rokov. Veľmi ju ľúbim,"citoval ho server Hlavred.
Na záver dve poznámky. Prvá: Cherson, ktorý 65-ročný Mykolajenko nosí vo svojom srdci, sa nachádza znovu pod ukrajinskou kontrolou už od jesene 2022, keď sa podarilo z mesta vytlačiť ruských vojakov. Druhá: kolaborant Stremousov, ktorý presviedčal exstarostu, aby sa pridal na opačnú stranu, dopadol najhoršie. Na konci roku 2022 zomrel za nevyjasnených okolností. Zabil ho výbuch alebo nejaký iný útok. Kolaborant leží v hrobe, nezlomný Mykolajenko sa dočkal slobody…