Následky Putinovej vojny: Rusov čakajú horšie časy. Štát asi vyberie od nich viac peňazí a menej ich im poskytne

V Rusku po nepriaznivých informáciách v prvej polovici tohto roku pribúdajú zlé správy počas končiaceho sa leta. Po štvrťstoročí vládnutia Vladimira Putina krajina čelí vážnym finančným problémom. Ich podstata spočíva v tom, že štát získava do svojej kasy menej peňazí, ako predpokladal, a vysoké výdavky na armádu neplánuje znížiť. Agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na nemenované zdroje vo vláde, napísala, že Rusov čaká takmer určite zvyšovanie daní a možno aj znižovanie sociálnych výdavkov.
Minister financií by nedodržal slovo
Rusko je závislé od príjmov z predaja energetických surovín do zahraničia. Situácia vyzerá zle: „Príjmy z ropy a plynu klesajú a ekonomika to nedokáže plne kompenzovať," cituje Reuters zdroj z vlády s tým, že štát sa zjavne nevyhne zvyšovaniu daní.
Bývalý viceguvernér centrálnej banky Sergej Aleksašenko, ktorý pôsobí v Londýne, očakáva, že štát bude šetriť aj na penzistoch. Predpokladá, že vláda im bude valorizovať dôchodky o menšiu sumu, ako je odhadovaný rast inflácie v tomto roku na úrovni 6 – 7 percent. Čiže s prihliadnutím na zdražovanie si kúpia menej tovaru alebo služieb.
Ak sa dane naozaj zvýšia, potom minister financií Anton Siluanov nedodrží slovo, ktoré dal v máji tohto roku, keď vystúpil v parlamentnom výbore pre rozpočet: „Je nesprávne zvyšovať dane počas roka. My takúto politiku nerobíme. Zvyšovanie daní v priebehu roka jedine podkopáva dôveru v politiku, ktorú robí štát. Takto by sme sa správať nemali."
Výrazne nižšie príjmy štátneho rozpočtu
Už keď Siluanov pred poslancami hovoril o vývoji, vyzeralo to zle-nedobre. Minister totiž upozornil, že príjmy štátneho rozpočtu v tomto roku podľa upraveného odhadu dosiahnu 38,5 bilióna rubľov namiesto pôvodne očakávaných 40,3 bilióna rubľov. V prepočte to vychádza o 19 miliárd eur menej.
Na rokovaní vtedy zazneli návrhy zdaniť viac energetické spoločnosti a banky. Predseda výboru dumy pre rozpočet Andrej Makarov podľa agentúry Interfax upozornil, že je to nereálne: „Ropné firmy nemôžu platiť viac, pretože sa ocitli pod sankciami. Čelia problémom s tým, aby dokázali predať ropu, ktorú ťažíme. Čo sa týka bánk, aj tie sa stali terčom západných obmedzení. A od ich stability závisí bezpečnosť ekonomiky celého štátu."
Ministerstvo financií vlani plánovalo, že v tomto roku vyberie na dani z predaja ropy a plynu vyše 10 biliónov rubľov, ale Siluanov na jar znížil odhad na 8,3 bilióna rubľov. Deficit štátneho rozpočtu má podľa jeho nedávnych slov tento rok dosiahnuť až 3,8 bilióna rubľov, čo je najviac od vypuknutia pandémie koronavírusu roku 2020.
Rusov poškodzujú nižšie ceny ropy
Keď Rusi pripravovali tohtoročný rozpočet, kalkulovali s tým, že cena za barel ropy bude približne 70 amerických dolárov (USD). Na jar 2025 klesla dokonca na 55 USD. Teraz sa predáva za 63 USD, ale stále je to výrazne menej, ako sa predpokladalo. Pritom keď ruská armáda vo februári 2022 vtrhla na Ukrajinu, cena barelu začala atakovať hranicu 100 USD.
Nepriaznivý trend sa dá ilustrovať na tomto porovnaní: „V júli 2025 klesli príjmy ruského rozpočtu z predaja ropy na 710 miliárd rubľov, čo je o tretinu menej ako v rovnakom mesiaci roku 2024," upozornila agentúra Bloomberg, ktorá sa opiera o oficiálne údaje ministerstva financií.
Štát si už vlani posvietil na svojich občanov, aby vybral viac peňazí. Od začiatku tohto roku funguje v Rusku progresívna daň z príjmu fyzických osôb. Tí, čo ročne zarobia menej ako 2,4 milióna rubľov (26-tisíc eur), odvedú 13 percent zo svojho príjmu, ale ľudia, ktorí majú viac ako 50 miliónov rubľov (530-tisíc eur), odovzdajú až 22 percent. Dokopy po novom existuje päť daňových pásem (zvyšné tri sú 15 %, 18 % a 20 %).
Čo znamenala táto zmena platná od januára 2025? Výrazný zásah do skutočnej výšky príjmov. Predtým boli dve daňové pásma: z ročného príjmu, ktorý bol menej ako 5 miliónov rubľov (53-tisíc eur), sa platila daň 13 %, čo sa vzťahovalo na drvivú väčšinu Rusov. Všetci, ktorí zarobili viac, boli zaťažení daňou 15 %.
Od januára tohto roku sa tiež zvýšila daň z príjmu právnických osôb z 20 percent na 25 percent. Do federálnej kasy ide 8 percent a do rozpočtu regiónov 17 percent. Zvýšenie daní v oboch prípadoch súviselo s vysokými nákladmi na vojnu vedenú proti Ukrajine.Čítajte viac Nádej z Bieleho domu
Obrovské peniaze pre ozbrojené sily
Tohtoročný rozpočet ráta s výdavkami na obranu a bezpečnosť vo výške 8 percent hrubého domáceho produktu (HDP). V budúcom roku sa nepredpokladá ich zníženie, takže vláda hľadá finančné zdroje, kde sa len dá.
Siluanov hovoril, že deficit rozpočtu bude v tomto roku 3,8 bilióna rubľov, ale aktuálny odhad sa pohybuje až na úrovni 5 biliónov rubľov, čo zodpovedá 2,5 % HDP. Server Moscow Times naznačil, že ide o alarmujúce údaje: „Je to päťnásobne viac, ako pôvodne plánovalo ministerstvo financií." Ministerstvo obrany v období 2022 – 2024 použilo pre ozbrojené sily až 20 biliónov rubľov, čo len svedčí o obrovskej cene za ruskú inváziu na Ukrajinu.Čítajte viac Ukrajinská expertka: Zelenskyj Trumpovi vysvetľoval, že Rusko nie je také silné
Rusov zjavne čakajú horšie časy: v nadchádzajúcich rokoch sa lepšie mať nebudú. Fakticky to priznal senátor Anatolij Artamonov, ktorý pôsobí ako šéf výboru pre rozpočet v hornej komore parlamentu: „V najbližších troch rokoch nebudeme mať dostatok zdrojov na to, aby sme žili tak pohodlne, ako žijeme teraz,“ poukázal Moscow Times na jeho slová.
Artamonov zároveň dal najavo, že štát možno zníži svoje nevojenské výdavky ešte v tomto roku v rámci znižovania deficitu. Uviedol, že úspory by mohli dosiahnuť dva bilióny rubľov, čo by znamenalo škrty 4,7 percenta plánovaných výdavkov.