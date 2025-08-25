ONLINE: Koniec v nedohľadne? Štyri scenáre vývoja vojny na Ukrajine podľa Bildu

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 279 dní
6:00 Po dvoch summitoch o Ukrajine, ktoré sa konali na Aljaške a vo Washingtone, sa začali vynárať štyri možné scenáre vývoja udalostí, píše šéfredaktor nemeckého denníka Bild Paul Ronzheimer v článku, z ktorého citovala ukrajinská agentúra Unian.
Prvým scenárom je, že vojna bude pokračovať, keďže to predpokladajú aj samotní Ukrajinci. Ronzheimer sa domnieva, že tento scenár sa v súčasnosti javí ako najpravdepodobnejší a práve o ňom hovoria ukrajinskí aj európski vládni predstavitelia.
Druhým scenárom je, že americký prezident Donald Trump sa naďalej bude snažiť o mier na Ukrajine Šéfredaktor však túto možnosť vyhodnotil ako mimoriadne nepravdepodobnú, keďže ruský diktátor Vladimir Putin zatiaľ nesúhlasil so žiadnou z Trumpových iniciatív. Rusko trvá na tom, aby celý Donbas pripadol Rusku. Jeden diplomat EÚ pre BILD povedal:
„Z ruskej strany počujeme len to, že chcú dobyť Donbas za každú cenu, aj keby to malo trvať roky.“
„Vzhľadom na obranné štruktúry ukrajinských ozbrojených síl k ruskému víťazstvu v Donbase pravdepodobne dôjde až po 3 – 4 rokoch bojov s ťažkými stratami,“ domnieva sa novinár a dodáva, že mier sa stane skutočným len vtedy, ak sa Trumpovi podarí dohodnúť na kompromise ohľadom Donbasu – napríklad na zmrazení súčasnej frontovej línie.
Podľa tretieho scenára Trump uvalí na Putina sankcie, cituje z článku Unian. Šéfredaktor tvrdí, že sekundárne sankcie by Putina síce mohli zasiahnuť, ale pre Spojené štáty by mohli tiež mať ekonomické dôsledky. Preto sa Biely dom zatiaľ nerozhodol ich uvaliť, ale zdroj novinára z Trumpovho okolia uviedol, že „sankcie sú stále možné, ak Putin odmietne rokovať“.
Mnohí európski analytici však neveria, že Trump má v úmysle zaviesť prísne sankcie, keďže ich sľuboval príliš často, ale nedodržal ich. Jeden európsky diplomat, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, novinárovi povedal, že „ak chcel Trump zaviesť sankcie, mal tak urobiť najneskôr po tom, čo Putin odmietol uskutočniť bilaterálne stretnutie so Zelenským“. „Trump však zrejme stále dúfa, že sa stretnutie uskutoční,“ uvádza Ronzheimer.
Podľa štvrtého scenára USA dodajú Ukrajine nové zbrane. USA by mohli dodať Kyjevu napríklad rakety dlhého doletu, ak Rusko bude naďalej odmietať robiť ústupky. Rakety by zaplatili ostatní členovia NATO.
„Západ by mohol dať Ukrajincom strely s plochou dráhou letu a Rusom povedať: každé dva týždne vypadne z prevádzky iný závod – kým nesúhlasia s prímerím,“ povedala nemecká politologička Claudia Mayorová.
Rusko súhlasilo, že bude po vojne rešpektovať územnú celistvosť Ukrajiny. V nedeľu to povedal americký viceprezident J. D. Vance, ktorý v rozhovore so stanicou NBC spomínal niektoré ústupky, ktoré podľa neho urobila Moskva pri rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Vance však pripustil, že vyjednávanie s Ruskom má striedavé úspechy.
„Myslím si, že Rusi urobili významné ústupky prezidentovi Trumpovi prvýkrát po tri a pol roku konfliktu,“ uviedol Vance. Rusko podľa neho preukázalo ochotu byť viac flexibilné vo svojich požiadavkách. Podľa neho Trump, ktorý sa minulý týždeň stretol na Aljaške s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, vedie veľmi energickú diplomaciu.Čítajte viac Vance: Rusi súhlasili s ukrajinskou celistvosťou po vojne