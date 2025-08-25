Pravda Správy Svet Trump pohrozil ďalšiemu mestu vedenému demokratmi, že tam pošle Národnú gardu

Trump pohrozil ďalšiemu mestu vedenému demokratmi, že tam pošle Národnú gardu

Republikánsky prezident Donald Trump pohrozil ďalšiemu mestu vedenému demokratmi, že do jeho ulíc pošle Národnú gardu. Tentoraz ide o Baltimore v štáte Maryland, píšu tlačové agentúry. Trump odôvodňuje vyslanie vojakov vysokou kriminalitou, čo ale miestni politici odmietajú.

25.08.2025 06:28
USA, Donald Trump, Washington, policajti,... Foto: ,
Americký prezident Donald Trump hovorí počas návštevy policajtov a príslušníkov Národnej gardy nasadených vo Washingtone 21. augusta 2025.
debata (1)

Trump už nasadil Národnú gardu v Los Angeles, keď sa tam konali demonštrácie proti zadržiavaniu migrantov, a vo Washingtone. Republikánsky prezident tento týždeň uviedol, že by podobne mohol postupovať aj v Chicagu či New Yorku. Podľa amerických médií ministerstvo obrany už spracováva plány vyslania Národnej gardy do Chicaga.

Trump poslal do Los Angeles Národnú gardu (archívne video)
Video

Za vysokú kriminalitu Trump kritizuje aj štát Maryland a mesto Baltimore, ktoré sa tam nachádza. Kritiku kvôli vysokej kriminalite však odmieta guvernér štátu Maryland Wes Moore, ktorý prezidenta vyzval, aby sa spolu prešli po meste. „Naposledy bola miera vrážd v Baltimore taká nízka v čase, keď som ešte nebol na svete,“ uviedol štyridsaťšesťročný demokratický politik, ktorý tvrdí, že za jeho vlády kriminalita v štáte klesla.

Trump však ponuku na spoločnú prechádzku na svojej sociálnej sieti Truth Social odmietol a Moorea vyzval, aby predtým znížil kriminalitu v meste. „Ak Wes Moore potrebuje pomoc, (..) pošlem tam vojakov, ako som to urobil v neďalekom (Washingtone) DC, a rýchlo to tam vyčistím od zločinu,“ napísal Trump. Tvrdí, že vyslanie gardy do Washingtonu v auguste viedlo v krátkom čase k prudkému zníženiu kriminality.

Opoziční demokrati však prezidentove plány odmietajú a poukazujú, že v rade miest kriminalita aj bez Národnej gardy klesá. Šéf demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries, ktorý bol zvolený v New Yorku, podľa denníka The New York Times povedal, že Trump nemá právomoc do miest posielať Národné gardy. Ďalší demokratickí zástupcovia tvrdia, že sa prezident chce len predviesť pred voličmi.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Donald Trump