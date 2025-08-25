Trump pohrozil ďalšiemu mestu vedenému demokratmi, že tam pošle Národnú gardu

Trump už nasadil Národnú gardu v Los Angeles, keď sa tam konali demonštrácie proti zadržiavaniu migrantov, a vo Washingtone. Republikánsky prezident tento týždeň uviedol, že by podobne mohol postupovať aj v Chicagu či New Yorku. Podľa amerických médií ministerstvo obrany už spracováva plány vyslania Národnej gardy do Chicaga.
Za vysokú kriminalitu Trump kritizuje aj štát Maryland a mesto Baltimore, ktoré sa tam nachádza. Kritiku kvôli vysokej kriminalite však odmieta guvernér štátu Maryland Wes Moore, ktorý prezidenta vyzval, aby sa spolu prešli po meste. „Naposledy bola miera vrážd v Baltimore taká nízka v čase, keď som ešte nebol na svete,“ uviedol štyridsaťšesťročný demokratický politik, ktorý tvrdí, že za jeho vlády kriminalita v štáte klesla.
Trump však ponuku na spoločnú prechádzku na svojej sociálnej sieti Truth Social odmietol a Moorea vyzval, aby predtým znížil kriminalitu v meste. „Ak Wes Moore potrebuje pomoc, (..) pošlem tam vojakov, ako som to urobil v neďalekom (Washingtone) DC, a rýchlo to tam vyčistím od zločinu,“ napísal Trump. Tvrdí, že vyslanie gardy do Washingtonu v auguste viedlo v krátkom čase k prudkému zníženiu kriminality.
Opoziční demokrati však prezidentove plány odmietajú a poukazujú, že v rade miest kriminalita aj bez Národnej gardy klesá. Šéf demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries, ktorý bol zvolený v New Yorku, podľa denníka The New York Times povedal, že Trump nemá právomoc do miest posielať Národné gardy. Ďalší demokratickí zástupcovia tvrdia, že sa prezident chce len predviesť pred voličmi.