Szijjártó vyzval Zelenského, aby prestal s vyhrážkami. Prezident reagoval pobavene

Zelenskyj v nedeľu na tlačovej konferencii s kanadským premiérom Markom Carneym odpovedal na otázku, či Kyjev útokmi na ropovod Družba získal novú páku proti Maďarsku. Národnokonzervatívna vláda v Budapešti napriek ruskej invázii na Ukrajinu udržiava dobré vzťahy s Moskvou a stavia sa proti prijímaniu ďalších úniových protiruských sankcií aj proti možnej integrácii Ukrajiny do západných štruktúr.Čítajte viac Zelenskyj nepriamo priznal, že prestane útočiť na ropovod Družba, až keď mu Orbán otvorí dvere do EÚ
„Vždy sme podporovali priateľstvo medzi Ukrajinou a Maďarskom. A existencia Družby teraz závisí od maďarskej pozície,“ povedal s úsmevom Zelenskyj.
Szijjártó obvinil Zelenského, že nedeľný ukrajinský štátny sviatok, keď si krajina pripomínala Deň nezávislosti, využíva na „otvorené hrozby voči Maďarsku“. Útoky na infraštruktúru slúžiacu dodávkam energetických surovín do Maďarska možno podľa maďarského ministra interpretovať ako útoky na maďarskú suverenitu. „Vojna (medzi Ruskom a Ukrajinou), s ktorou nemáme nič spoločné, neospravedlňuje narúšanie našej suverenity. Vyzývame Volodymyra Zelenského, aby zastavil tieto hrozby na adresu Maďarska a prestal ohrozovať našu energetickú bezpečnosť,“ cituje Szijjártóa agentúra MTI.
Jeho ukrajinský náprotivok Andrij Sybiha mu potom odkázal, že „nemá čo hovoriť ukrajinskému prezidentovi, čo a kedy má robiť a hovoriť. Je to prezident Ukrajiny, nie Maďarska“. Odporučil Maďarsku, aby tak ako zvyšok Európy diverzifikovalo zdroje energetických surovín a stalo sa nezávislým od Ruska.
Budapešť obvinila Ukrajinu, že od 13. augusta podnikla tri útoky na ropovod Družba. Po údere z 22. augusta prišli Maďarsko a Slovensko o dodávky suroviny na ďalších päť dní, uviedol Szijjártó. Slovensko a Maďarsko sa kvôli tomu obrátili na Európsku komisiu a šéfku úniovej diplomacie Kaju Kallasovú.Čítajte viac Tretí útok na ropovod Družba. Trump Orbánovi: Viktor, som veľmi nahnevaný, povedzte to aj Slovensku
Ruskojazyčný servis BBC pripomína, že ruské úrady sa k útokom na ropovod oficiálne nevyjadrili, ale Alexander Bogomaz, gubernátor Brjanskej oblasti, cez ktorú Družba prechádza, informoval o tom, že v noci na 22. augusta" v dôsledku odrážania kombinovaného útoku" vznikol požiar na „objekte palivovej infraštruktúry“. Neuviedol, o aký objekt konkrétne išlo.