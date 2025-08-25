Izraelský útok na nemocnicu v Gaze zabil najmenej 14 ľudí, vrátane troch novinárov. Jeden z nich pracoval pre Reuters

Informujú o tom Reuters a server televízie Al-Džazíra, podľa ktorého dnes v dôsledku iných izraelských útokov v Gaze zomrelo ďalších 19 ľudí. Izrael sa zatiaľ k úderu na nemocnici nevyjadril.
Reuters napísal, že obeťou tohto úderu je 15 osôb a je medzi nimi aj kameraman, ktorý pre agentúru pracoval. Fotograf, ktorý pre Reuters pracuje, utrpel zranenie. Úder podľa Al-Džazíry smeroval na nemocnicu v Chán Júnise na juhu Pásma Gazy. Agentúra AFP napísala, že jedným zo zabitých novinárov bol kameraman Al-Džazíry.
Izrael na nemocnice aj novinárov v Gaze útočí opakovane, za čo čelí kritike mnohých medzinárodných organizácií. Napríklad OSN či Európska únia tento mesiac odsúdila zabitie štyroch novinárov katarskej televíznej stanice Al-Džazíra, vrátane známeho reportéra Anasa Šarífa, taktiež pri údere na nemocnicu v Gaze. Izrael tvrdil, že sa Šaríf v minulosti pripojil k ozbrojenému krídlu teroristickej organizácie Hamas. Podľa organizácie Výbor na ochranu novinárov (CPJ) ale nepredložil dôkazy.
Zahraničných novinárov Izrael do Pásma Gazy nepúšťa. Mnoho médií sa preto pri pokrývaní diania v Gaze spolieha na miestnych žurnalistov. Americký prezident Donald Trump predminulý týždeň vyhlásil, že by bol rád, keby zahraniční novinári mali prístup do Gazy. Svetové tlačové agentúry AFP, AP a Reuters spoločne so stanicou BBC v júli vyzvali Izrael, aby kvôli hroziacemu hladu umožnil ich spolupracujúcim novinárom vstup do Pásma Gazy aj odchod z neho.Čítajte viac OSN v meste Gaza po prvýkrát oficiálne vyhlásila hladomor