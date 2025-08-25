Pravda Správy Svet Výbuch v známom moskovskom hračkárstve vážne zranil dôstojníka FSB

Výbuch v známom moskovskom hračkárstve vážne zranil dôstojníka FSB

V obchodnom dome pre deti Detskij mir v Moskve došlo v nedeľu k výbuchu. Hračkárstvo sa nachádza na námestí Lubjanka, kde sídli aj Ruská tajná služba FSB. Podľa dostupných informácií je medzi zranenými aj 55-ročný dôstojník FSB Alexej Titov.

25.08.2025 11:20
Rusko Moskva výbuch dom obchodný deti... Foto:
Police guard an entrance of the Central Children's Store (Detsky Mir) after a blast that was reportedly caused by the explosion of a gas balloon, on the Lubyanka square near the headquarters of the Federal Security Service (FSB), the successor of KGB in Moscow, Russia, Sunday, Aug. 24, 2025. (Moscow News Agency via AP)
debata (3)

Na mieste sa našla taška s jeho občianskym preukazom. Utrpel vážne zranenie nôh a je v umelom spánku. Pri explózii zahynula najmenej jedna osoba a viaceré ďalšie utrpeli zranenia. Podľa starostu ruskej metropoly Sergeja Sobjanina mohla výbuch spôsobiť technická porucha zariadenia.

„Bohužiaľ, podľa predbežných údajov je v dôsledku incidentu jeden mŕtvy a viacero zranených. Úprimnú sústrasť príbuzným zosnulej osoby… Vyšetrovacie orgány zisťujú príčinu incidentu. Podľa predbežných údajov je to výsledok technickej poruchy zariadenia,“ napísal Sobjanin na platforme Telegram.

Moskva, výbuch, požiarnici Čítajte viac Pri explózii v moskovskom obchodnom dome pre deti zomrel človek

Dodal, že moskovskí lekári poskytujú pomoc zraneným osobám. Vstup do obchodu je podľa zdroja TASS v súčasnosti uzavretý a na mieste incidentu naďalej pracuje aj polícia či ministerstvo pre mimoriadne situácie.

Príslušníci záchranných zložiek zasahujú po... Foto: TASR/AP
Rusko Moskva výbuch dom obchodný deti obeť-Sobjanin Príslušníci záchranných zložiek zasahujú po výbuchu pred vchodom do obchodného domu pre deti Detskij mir v Moskve v nedeľu 24. augusta 2025.
Policajti hliadkujú po výbuchu pred vchodom do... Foto: TASR/AP
Rusko Moskva výbuch dom obchodný deti obeť-Sobjanin Policajti hliadkujú po výbuchu pred vchodom do obchodného domu pre deti Detskij mir v Moskve v nedeľu 24. augusta 2025.

Portál Mash na Telegrame uviedol, že príčinou bol výbuch bomby s héliom, uvádza agentúra Reuters. V obchodnom dome sa nachádzajú aj reštaurácie, obchody či kino.

Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #FSB