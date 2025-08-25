Výbuch v známom moskovskom hračkárstve vážne zranil dôstojníka FSB

Na mieste sa našla taška s jeho občianskym preukazom. Utrpel vážne zranenie nôh a je v umelom spánku. Pri explózii zahynula najmenej jedna osoba a viaceré ďalšie utrpeli zranenia. Podľa starostu ruskej metropoly Sergeja Sobjanina mohla výbuch spôsobiť technická porucha zariadenia.
„Bohužiaľ, podľa predbežných údajov je v dôsledku incidentu jeden mŕtvy a viacero zranených. Úprimnú sústrasť príbuzným zosnulej osoby… Vyšetrovacie orgány zisťujú príčinu incidentu. Podľa predbežných údajov je to výsledok technickej poruchy zariadenia,“ napísal Sobjanin na platforme Telegram.Čítajte viac Pri explózii v moskovskom obchodnom dome pre deti zomrel človek
Dodal, že moskovskí lekári poskytujú pomoc zraneným osobám. Vstup do obchodu je podľa zdroja TASS v súčasnosti uzavretý a na mieste incidentu naďalej pracuje aj polícia či ministerstvo pre mimoriadne situácie.
Portál Mash na Telegrame uviedol, že príčinou bol výbuch bomby s héliom, uvádza agentúra Reuters. V obchodnom dome sa nachádzajú aj reštaurácie, obchody či kino.