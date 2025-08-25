Pravda Správy Svet Hladina Visly dosiahla historické minimum. Ochromila aj mestskú dopravu

Hladina Visly dosiahla historické minimum. Ochromila aj mestskú dopravu

Hladina Visly v poľskej metropole Varšava dosiahla v pondelok historické minimum. Na stanici Varšava-Bulwary namerali hydrológovia výšku hladiny iba deväť centimetrov, čo je o jeden centimeter menej než predchádzajúci rekord z uplynulej soboty, informoval Inštitút meteorológie a vodného hospodárstva (IMGW).

25.08.2025 12:00
Visla / Varšava / Foto:
Rieka Visla v poľskej metropole Varšava
Podľa IMGW ide o najnižšiu hodnotu, aká bola na tomto mieste zaznamenaná od začiatku meraní. Podobne extrémne nízke vodné stavy vykazujú aj ďalšie rieky, pričom pod dlhodobým minimom je voda na 15 meracích staniciach.

Polovyschnutá Liptovská Mara z dronu (Archívne video)
Video

Na následky sucha upozornil aj profesor Bogdan Chojnicki z Univerzity prírodných vied v Poznani. Pripomenul, že očakávaná vlna horúčav v septembri môže viesť k zhoršeniu problému, podobne ako tomu bolo vlani v rovnakom období.

Nízka hladina Visly zasiahla aj mestskú dopravu. Varšavský dopravný podnik oznámil, že prevádzka mestských trajektov je prerušená od 12. augusta a bude obnovená až po zlepšení podmienok.

