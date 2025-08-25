Hladina Visly dosiahla historické minimum. Ochromila aj mestskú dopravu

Podľa IMGW ide o najnižšiu hodnotu, aká bola na tomto mieste zaznamenaná od začiatku meraní. Podobne extrémne nízke vodné stavy vykazujú aj ďalšie rieky, pričom pod dlhodobým minimom je voda na 15 meracích staniciach.
Na následky sucha upozornil aj profesor Bogdan Chojnicki z Univerzity prírodných vied v Poznani. Pripomenul, že očakávaná vlna horúčav v septembri môže viesť k zhoršeniu problému, podobne ako tomu bolo vlani v rovnakom období.
Nízka hladina Visly zasiahla aj mestskú dopravu. Varšavský dopravný podnik oznámil, že prevádzka mestských trajektov je prerušená od 12. augusta a bude obnovená až po zlepšení podmienok.Čítajte viac Voda ubúda a ukazuje škody. Podľa odborníkov treba urýchliť adaptáciu na povodne, súčasná infraštruktúra už nestačí