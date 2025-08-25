Rusi testujú tajnú jadrovú zbraň Burevestnik. Putin ju označil za „neporaziteľnú"

Analytici webu tri augustové týždne študovali satelitné snímky, na ktorých boli zachytené lietadlá prilietajúce a odlietajúce zo základne Rogačevo. Medzi strojmi, ktoré vzbudili záujem, bol prílet lietadla včasnej výstrahy Berijev A-50U.
Toto lietadlo bolo v ruskej Arktíde po začatí vojny proti Ukrajine vidieť len zriedka. „Zrejme tam bolo z dôvodu monitorovania a koordinovania letových operácií v súvislosti s testovaním rakety Burevestnik,“ uviedol Lars Peder Haga z Nórskej akadémie vzdušných síl, všíma si portál novinky.cz.
Medzi ďalšie stroje, ktoré sa objavili na leteckej základni, patrí An-72, An-26 a jedno transportné lietadlo Il-76. Dve viacúčelové stíhačky Su-35S sú na základni už dlhšiu dobu. V súčasnostije na letisku osem vrtuľníkov, ktoré slúžia na prepravu osôb a vybavenia na Severný ostrov, najväčší ostrov súostrovia Nová zem, kde Rusko testuje jadrové zbrane.
Na základni Rogačevo naďalej zostávajú dva obrovské Il-976 SKIP od Rosatomu. Lietadlá sú dobre viditeľné na satelitných snímkach vďaka svojej veľkosti a modrému trupu. Lars Peder Haga tvrdí, že tieto lietadlá sú špeciálne postavené pre monitorovanie a vykonávanie meraní v súvislosti s testovaním jadrových rakiet.
„Dve z troch existujúcich lietadiel formálne patria Rosatomu," hovorí a pokračuje: „Ak sa majú uskutočniť testy rakiet, môžeme očakávať, že v rovnakom čase bude dochádzať k veľkej aktivite lietadiel. Stroje SKIP budú lietať, aby monitorovali lety, stíhačky môžu byť vo vzduchu alebo vo veľmi vysokej pohotovosti, aby chránili priestor pred akýmkoľvek lietadlom zahraničné rozviedky, alebo budú sledovať testovací výstrel vizuálne. Vrtuľníky môžu byť pripravené na záchranu a vyzdvihnutie zvyškov rakety, ktorá spadne do vody.“
Strela 9M730 Burevestnik, ktorej NATO pridelilo kódové označenie SSC-X-9 Skyfall, je ruská riadená strela s plochou dráhou letu, poháňaná jadrovým reaktorom. Bola jednou zo šiestich nových strategických zbraní, ktoré verejnosti predstavil ruský prezident Vladimir Putin v marci 2018. Hlavnou odlišnosťou strely Burevestnik od konvenčných riadených striel je jej pohon. Namiesto klasického chemického paliva využíva malý jadrový reaktor, ktorý ohrieva atmosférický vzduch nasávaný za letu. Takto ohriaty a zrýchlený plyn následne vytvára ťah, čo jej teoreticky poskytuje takmer neobmedzený dolet. Tento koncept jej umožňuje lietať na dlhé vzdialenosti a zvoliť si nepredvídateľnú letovú dráhu, čím by sa vyhla existujúcim systémom protiraketovej obrany.