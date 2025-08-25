Minister dopravy pokrstil novú diaľnicu: hnal sa po nej šialenou rýchlosťou, jazdu si natočil na video

Aféru podobnú rýchlej jazde českého europoslanca Filipa Turka člen tureckej vlády spustil tým, že sa videom natočeným počas jazdy pochválil na sociálnych sieťach. Napísala o tom v pondelok agentúra Reuters.
Minister zverejnil zostrihaný záznam jazdy po diaľnici medzi Ankarou a Nigde. Video sprevádza populárna turecká pieseň a prejav prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana chváliaci rozvoj infraštruktúry za súčasnej vlády. Sám Uraloglu počas rýchlej jazdy v ľavom pruhu hovorí, že nebyť diaľnice, boli by v oblasti stále kolóny.
Turecké zákony však povoľujú najvyššiu rýchlosť na diaľnici 140 kilometrov za hodinu, a tak zverejnenie videa vyvolalo mnoho pobúrených reakcií. Do veci sa vložila dopravná polícia, ktorá ministrovi vymerala pokutu 9-tisíc tureckých lír (približne 188 eur). Uraloglu zverejnil fotku pokutového lístka na sieti X s ospravedlnením sa všetkým Turkom.
Český europoslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek v apríli zverejnil fotografiu, ako ide rýchlosťou vyššou ako 200 kilometrov za hodinu po diaľnici D5. Úrady prípad odložili bez jeho potrestania, Turek sa za svoj čin ospravedlnil.Čítajte viac Zbesilá jazda s telefónom v ruke a bez diaľničnej známky. Český europoslanec vyviazol bez trestu, úrad vec odložil