Minister dopravy pokrstil novú diaľnicu: hnal sa po nej šialenou rýchlosťou, jazdu si natočil na video

Turecký minister dopravy Abdulkadir Uraloglu dostal pokutu a bol nútený sa ospravedlniť, keď na novej tureckej diaľnici išiel rýchlosťou 225 kilometrov za hodinu.

25.08.2025 12:21
Aféru podobnú rýchlej jazde českého europoslanca Filipa Turka člen tureckej vlády spustil tým, že sa videom natočeným počas jazdy pochválil na sociálnych sieťach. Napísala o tom v pondelok agentúra Reuters.

Minister zverejnil zostrihaný záznam jazdy po diaľnici medzi Ankarou a Nigde. Video sprevádza populárna turecká pieseň a prejav prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana chváliaci rozvoj infraštruktúry za súčasnej vlády. Sám Uraloglu počas rýchlej jazdy v ľavom pruhu hovorí, že nebyť diaľnice, boli by v oblasti stále kolóny.

Turecké zákony však povoľujú najvyššiu rýchlosť na diaľnici 140 kilometrov za hodinu, a tak zverejnenie videa vyvolalo mnoho pobúrených reakcií. Do veci sa vložila dopravná polícia, ktorá ministrovi vymerala pokutu 9-tisíc tureckých lír (približne 188 eur). Uraloglu zverejnil fotku pokutového lístka na sieti X s ospravedlnením sa všetkým Turkom.

Český europoslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek v apríli zverejnil fotografiu, ako ide rýchlosťou vyššou ako 200 kilometrov za hodinu po diaľnici D5. Úrady prípad odložili bez jeho potrestania, Turek sa za svoj čin ospravedlnil.

