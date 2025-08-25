Pravda Správy Svet Najslávnejšia kostra sveta je prvýkrát v Európe, vystavujú ju u susedov

České Národné múzeum (NM) v Prahe od pondelka vystavuje najslávnejšiu kostru sveta Lucy a ďalšiu vzácnu fosíliu Selam. Do 23. októbra budú súčasťou novej expozície Ľudia a ich predkovia v historickej budove múzea na Václavskom námestí. Je to vôbec po prvýkrát, čo sú tieto najcennejšie exponáty etiópskeho kultúrneho dedičstva vystavené v Európe.

Na slávnostnom otvorení expozície s originálmi pozostatkov Australopiteka afarského (Australopithecus afarensis) sa zúčastnili aj objavitelia fosílií Donald Johanson a Zeresenay Alemseged. Ako prvá bola objavená Lucy. Jej pozostatky z obdobia približne pred 3,2 miliónmi rokov našiel v roku 1974 Johanson a jeho študent Tom Gray v etiópskom Afarskom trojuholníku v oblasti Hadar.

O 25 rokov neskôr v neďalekej lokalite Dikika objavil Alemseged pozostatky kostry dieťaťa staršej asi o 100-tisíc rokov, ktorú nazvali Selam. Ide o najstaršiu dochovanú detskú kostru.

Lucy, označovaná aj ako „prateta ľudstva“, bola podľa vedcov vysoká asi 106 centimetrov, vážila 28 kilogramov a podobala sa viac na šimpanza ako na dnešného človeka. Z pôvodnej kostry sa zachovalo asi 40 percent. Obdobie, kedy žila, vedci určili podľa vrstvy vulkanických hornín, v ktorých sa fosília našla.

Mimo Etiópie bola vystavená len v Spojených štátoch počas turné v rokoch 2007 až 2013. Originál kostry Selam bol doteraz vystavený len v roku 2006 v Národnom múzeu Etiópie. Kostrové pozostatky nevyčísliteľnej vedeckej hodnoty boli z Addis Abeby prevezené do Prahy pred desiatimi dňami za mimoriadnych bezpečnostných opatrení. Múzeum pre očakávaný zvýšený záujem verejnosti predĺžilo otváracie hodiny a zaviedlo časové vstupenky.

