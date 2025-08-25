V Kanade zomrela spisovateľka a predstaviteľka československého exilu Zdena Salivarová

Na sieti X to uviedla diplomatka Šárka Ponroy Vamberová z českého konzulátu v Toronte. „V dnešných skorých ranných hodinách v torontskej nemocnici dobojovala svoj statočný boj pani Zdena Salivarová Škvorecká,“ uviedla diplomatka Vamberová. Salivarovej bolo 91 rokov.
Do exilu v USA a neskôr v Kanade odišla s manželom a spisovateľom Jozefom Škvoreckým v roku 1969. Salivarová v Toronte spolu s ním založila vydavateľstvo Sixty-Eight Publishers, ktoré sa zameriavalo na diela autorov zakázaných vtedajším československým režimom.
Vydavateľstvo vydalo 230 kníh doma zakázaných autorov. Okrem toho Salivarová aj množstvo kníh napísala. V roku 1990 dostala Rád Bieleho leva III. stupňa.